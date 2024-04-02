Как высчитать, когда продлевать водительские права с истекшим сроком действия?

Глава ГИБДД разъяснил порядок обмена водительских прав

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Мои права закончились 13 июля 2022 года и на основании решения правительства продлились на 3 года, то есть до 13 июля 2025 года. Получается, что теперь они продлены еще на 3 года, то есть до 13 июля 2028 года. Так?

Анна Дорохова, г. Челябинск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Ваши расчеты неверны. Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2023 г. № 2269 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353. Согласно новой редакции пункт 5 приложения № 14 к постановлению Правительства от 12 марта 2022 года № 353 изложен следующим образом: « 5. Продлить на 3 года действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2025 г. ».

Таким образом, поскольку дата окончания действия вашего водительского удостоверения (13 июля 2022 г.) попала в указанный временной диапазон, то их действие продлевается на 3 года, начиная с этой даты. Таким образом, срок его действия закончится 13 июля 2025 года, после чего оно будет считаться недействительным.

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