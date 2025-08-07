#
Приравнивается к езде без прав! – Как быть и иностранным удостоверением

Глава ГАИ пояснил, можно ли ездить с иностранными правами по России

В редакцию «За рулем» пришло письмо от Владимира, получившего недавно российское гражданство:

«У меня права республики Молдова. Срок из действия до 2031 года. Мною был получен вид на жительство в РФ. Могу ли я продолжать ездить с молдавскими правами или необходимо сменить их на российские?»

На вопрос читателя ответил начальник ГУ по безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

С 1.04.2024 г. действуют поправки в ст. 25 и 26 ФЗ «О безопасности дорожного движения», утвержденные Федеральным законом № 313-ФЗ от 10.07 2023 г. Водительские права иностранного национального и международного формата, выданные иностранным гражданам либо лицам без гражданства до указанной даты, утрачивают юридическую силу на территории России спустя год – начиная с 1.04 2025 г., если такие лица успели получить российское гражданство или оформить вид на жительство до начала действия поправок.

До 1.04 2025 г. указанные лица могли обменять действующие старые права на российские без повторной сдачи экзаменов, предоставив справку о прохождении водительской медкомиссии, подтверждающей отсутствие ограничений на управление ТС соответствующей категории. После этой даты для получения российских прав нужно сдать экзамен.

Сами права перестают действовать через год после въезда в страну. По истечении этого срока в случае проверки на дороге на водителя будет составлен протокол за управление ТС без водительского удостоверения.

  • Могу ли я сам установить дорожный знак там, где его не хватает? Глава ГАИ рассказал, куда обратиться с предложением по установке дорожных знаков.

Кацубо Игорь
5345
07.08.2025 
