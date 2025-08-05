Могу ли я сам установить дорожный знак там, где его не хватает?

Глава ГАИ рассказал, куда обратиться с предложением по установке дорожных знаков

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Между моим и соседским участками в деревне проходит проезд к реке. По факту сквозного проезда нет, но навигатор всё равно ведет по нему. В результате мимо проезжают машины, которые, упершись в препятствие, потом вынуждены сдавать задним ходом. В итоге целый день – движение туда-сюда. С соседом за свои деньги купили знак «Тупик». Можно ли его установить?

Сергей, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Самостоятельно устанавливать дорожные знаки нельзя. В соответствии с ФЗ от 29 декабря 2017 г. № 443‑ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» установка технических средств организации дорожного движения (в том числе дорожных знаков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения отнесены к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских поселений.

Такие мероприятия осуществляются на основе разрабатываемых комплексных схем и проектов организации дорожного движения. Рекомендую обратиться с предложением по установке знака в соответствующий орган местного самоуправления.

О том, кто отвечает за установку дорожных знаков на улицах, рассказано здесь.