В отношении водителей из стран СНГ хотят ввести наказание за отсутствие ОСАГО

В России хотят конфисковывать машины у не имеющих ОСАГО водителей-иностранцев

В России предлагается ужесточить наказание за отсутствие полиса ОСАГО у водителей из стран СНГ. С таим обращением к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину обратились представители Национального автомобильного союза (НАС).

Они предлагают эвакуировать транспортные средства до того момента, пока страховой полис не будет оформлен водителем. В настоящее время в РФ за отсутствие полиса предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. По словам представителей НАС, они регулярно получают обращения от граждан, пострадавших в ДТП с участием водителя-иностранца. Они не регистрируют транспортное средство в РФ и у них нет полиса ОСАГО, уточнили в организации.

«Это грозит тем, что в результате люди не могут получить компенсацию за ущерб в рамках системы страхования и вынуждены обращаться в суд», – говорится в обращении.

Вице-президент НАС Антон Шапарин уточнил, что после суда гражданам приходится обращаться в Федеральную службу судебных приставов, чтобы взыскать с иностранца деньги за причиненный ущерб.

«Но чаще всего у иностранцев нет никакого имущества, они просто уезжают из России, приставы не могут взыскать с них деньги. Мы предлагаем ужесточить наказание для них – отправлять автомобили с иностранными номера без страховки на штрафстоянку до того времени, пока не будет приобретен полис», – объясняет вице-президент НАС.

В экспертном сообществе подтверждают существование проблемы с отсутствием у граждан других стран полиса ОСАГО, при этом предлагается доработать инициативу.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: iz.ru