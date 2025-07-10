От платных парковок — к платным дворам: уже скоро

Эксперт «За рулем» назвал дату, когда придется платить за парковку во дворе

Динамика тарифов

Прошлой осенью столичные власти внедрили так называемый динамический тариф платных парковок: стоимость парковки зависит от количества свободных мест и варьируется от 0 до 800 рублей в час.

Эксперимент признан удачным: на 9% снизилась нагрузка в самые востребованные часы, а средняя продолжительность парковки сократилась с 57 до 50 минут.

Удобство для горожан здесь в том, что они всегда найдут стоянку там, где хотят. Какой ценой? Кому очень надо, тот заплатит 800 рублей.

С 20 июня инновационный тариф (именно так его позиционируют) расширился еще на 58 участков.

Власти эпизодически подводят итоги по платным парковкам. Они исключительно позитивные:

пропала «хаотичная парковка»

выросла средняя скорость движения

сократилось количество нарушений правил парковки

одно и то же парковочное место используют в 4,5 раза больше водителей

в два раза быстрее приезжают на вызов машины скорой помощи и МЧС

Собранные с парковок средства, а это два-три миллиарда рублей, расходуются только на благоустройство города.

Судьба резидентов

Первые платные парковки в столице заработали в 2012 году. Тогда обещали, что они охватят только центр города, что выглядело приемлемой мерой для избавления от пробок. Многие просто не поедут на машине, если ее негде ставить бесплатно, предпочтут общественный транспорт. Вот дороги и разгрузятся.

В 2018 году платные парковки вылезли за пределы МКАД – в спальные районы на дальних окраинах. Если в центре все парковки платные, логично оставить машину подальше от него – и парковочный трафик возникал в новых местах.

А потому ввели «резидентное разрешение». Автовладелец может его оформить, если проживает по адресу, включенному в территорию платных парковок. И может бесплатно парковаться в своем районе с 20:00 до 8:00.

Нужно круглосуточно? Пожалуйста – 3000 рублей в год. Не так уж и дорого (8 рублей в сутки). Но без гарантии, что найдешь место, и, главное, раньше-то было бесплатно. Разрешение дают только на один автомобиль на квартиру и зарегистрированный лишь на ее жильцов.

Этот эксперимент также признан очень удачным, а потому с июня по октябрь в зону резидентных разрешений добавят еще несколько сотен участков. И это в основном не центр. Базовый тариф на большинстве участков – 40 рублей в час. Штрафы за неоплату – от 5 до 50 тысяч рублей .

Официальная позиция сегодня: в современном мегаполисе не должно быть бесплатных парковок. Иначе проблему пробок не решить.

Платный двор

Платные парковки теперь захватывают не только улицы и проспекты, но и территории жилых комплексов. С 3 октября это смогут оценить обитатели жилых комплексов Город Daily, Дмитровское небо, Прайм парк и еще более чем пятидесяти других.

Мы когда-то предсказывали, что в недалеком будущем в Москве бесплатных парковок не останется. А ее опытом непременно воспользуются все большие города. Так и происходит.

Новый прогноз: платный проезд по всему городу. Начало положено – Московский скоростной диаметр (7 рублей за один участок, всего участков девять), проспект Багратиона (10 км, от 490 рублей).