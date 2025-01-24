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Для этой категории авто штраф за неоплату парковки в Москве взлетит до 50 тыс. руб.

«Коммерсант»: Москва увеличит штраф для юрлиц-нарушителей парковки в 10 раз

Мосгордума планирует значительное увеличение штрафов для юрлиц за неоплату парковки в Москве.

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Согласно новым поправкам, штраф для компаний – владельцев транспортных средств возрастет с 5 тыс. до 50 тыс. руб.

Это решение стало реакцией на неэффективность действующих санкций, которые, по мнению представителей партии «Единая Россия», уже не оказывают заметного влияния на корпоративных пользователей авто. А практически пятая часть всех подобных штрафов в городе приходится на их автомобили.

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Проблема заключается в том, что многие юрлица, в том числе таксомоторные и логистические компании, часто оставляют свои автомобили на парковках, в том числе вблизи школ, МФЦ, больниц и поликлиник, а также на стоянках с высокой платой (до 800 руб. в час). Таким образом, машины занимают парковочные места длительное время, что снижает оборачиваемость и создает дефицит мест.

Депутат Павел Павлов, выступая в Мосгордуме, подчеркнул, что новые штрафы будут стимулировать юрлица более ответственно подходить к парковке, а также помогут улучшить оборачиваемость парковочных мест в городе. Он отметил, что одним парковочным местом в течение дня должны воспользоваться как минимум семь автомобилей.

Поправки были внесены в Мосгордуму в ноябре 2024 года фракцией «Единая Россия» и обсуждались на заседании комиссии по транспорту 23 января 2025 года.

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Вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов отметил, что основная цель увеличения штрафов – это профилактика нарушений, а не пополнение городской казны. «Для нас идеальная ситуация – это когда штрафы не поступают в бюджет вообще», – уточнил он.

Сборы от платных парковок используются на благоустройство территорий города. В 2024 году их сумма составила около 9,8 млрд рублей.

Повышение штрафов затронет исключительно юрлица, для физлиц штраф за неоплаченную парковку останется прежним.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Валерия Калугина/ТАСС
Количество просмотров 12
24.01.2025 
Фото:Валерия Калугина/ТАСС
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