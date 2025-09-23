Решили дать взятку инспектору ГАИ? Вот чем это закончится

Небольшое нарушение ПДД может привести к штрафу 500 тысяч рублей и более

Все мы слышали истории про взятки инспекторам ГАИ прямо на дороге. Однако не все осознают риски подобных действий. И напрасно!

Не станем рассуждать о нравственности и правильности действий водителей и полицейских. Просто поясним, какие неприятности могут возникнуть при попытке дать взятку сотруднику ГАИ.

Определение взятки согласно ст. 290 УК РФ:

«Получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе».

Важно понимать, что попытка избежать наказания путем передачи денег сотруднику ГАИ согласно ст. 291 УК РФ является уголовно наказуемым деянием. Это влечет ответственность вплоть до лишения свободы, причем наказание зависит от размера взятки.

Существуют различные виды наказаний в зависимости от суммы предлагаемой взятки:

штраф до 500 тысяч рублей;

исправительные работы до двух лет;

принудительные работы до трех лет;

лишение свободы на срок до двух лет.

При сумме взятки от 25 до 150 тысяч рублей:

штраф до 1 млн рублей;

исправительные работы от одного до двух лет;

лишение свободы на срок до пяти лет.

Группой лиц по предварительному сговору или организованной группой:

штраф от 1 млн до 3 млн рублей;

лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

В особо крупном размере:

штраф от 2 млн до 4 млн рублей;

лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Трудно предположить, что водитель станет давать крупную или особо крупную взятку инспектору. Но вполне вероятно предложить сумму, составляющую значительный размер. Чаще всего это случается, когда пытаются избежать ответственности за пьяное вождение. Важно помнить, что за подобное правонарушение предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет.

Некоторые считают, что передача небольшой суммы инспектору (500-1000 рублей) не повлечет серьезных последствий. Это заблуждение: любая взятка, включая даже такую маленькую, ведет к уголовной ответственности. Размер штрафа и тяжесть наказания зависят от суммы, но само наказание неизбежно.

Преступление считается совершённым сразу после попытки передать должностному лицу деньги, даже если тот отказался их брать. Наказание наступит вне зависимости от действий инспектора.

Может показаться, что подобные истории — это пустые угрозы и редко встречаются в реальности. Предлагаем ознакомиться с примерами реальных судебных решений.

Бабушкинский районный суд г. Москвы 02 сентября 2015 года признал гражданина Джаббарова М.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки инспектору ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 120 000 рублей.

Люблинский районный суд г. Москвы 27 июля 2016 года признал гражданина Рахимова Б.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 291 УК РФ (покушение на дачу взятки инспектору ДПС роты ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве в размере 1000 рублей) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Ленинский районный суд г. Воронежа 31 мая 2017 года признал гражданина Монько виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки инспектору отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Попову Д.Е.) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и 6 месяцев.

Наказания серьезные, а доказательства взятки собрать несложно благодаря наличию у инспекторов камер и записывающих устройств. Штраф или лишение прав все же лучше тюремного срока. Избегайте соблазна решить вопрос на месте и не нарушайте законы!

