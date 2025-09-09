Видео инспектора ГАИ против вас — как оспорить

«За рулем» рассказал, как можно оспорить видеозапись с регистратора ДПС

Мы уже привыкли к видеорегистратору в салоне автомобиля и к тому, что он записывает все происходящее на дороге. Сотрудники полиции тоже ведут съемку – на портативные камеры и регистраторы в патрульных автомобилях. И далеко не всегда такие записи выставляют водителя в выгодном свете. Как действовать, если видео инспектора используется против вас? Разбираемся ниже.

Зачем инспектору камера

Прежде чем спорить с записью, важно понять, зачем она вообще делается. У инспектора может быть два регистратора – портативный, который крепится на форму, и стационарный, установленный в патрульной машине. Они фиксируют происходящее при общении с водителями и на дороге.

Это нужно не только для доказательств нарушений, но и для защиты самого инспектора от необоснованных жалоб. Возможность такого использования закреплена в ФЗ «О полиции». В документе прямо указывается на то, что сотрудники имеют право использовать видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде при несении службы (ч. 33 ст. 13 «Права полиции»).

Когда видео становится доказательством

Рекомендуем Можно ли перегнать купленную машину домой на старых номерах

Камера инспектора все записала, но значит ли это, что запись автоматически работает против водителя? По закону – не всегда. Статья 26.2 КоАП РФ гласит, что доказательством являются любые фактические данные: показания, документы, аудио- и видеозаписи. А в статье 26.7 КоАП РФ даже отдельно уточняется, что именно видеозапись может быть признана документом-доказательством.

Но определить, имеет ли запись доказательственную силу, на практике бывает не так-то просто. Обычно процесс выглядит следующим образом.

На первом этапе (при составлении протокола) инспектор решает, включить ли запись в материалы дела или нет. Это не окончательная оценка доказательства, а лишь вопрос приобщения. О том, как действовать, если вам кажется, что инспектор ГАИ намеренно скрывает от вас видеозапись, читайте в нашем материале «Инспектор ГИБДД не показывает видео нарушения. Что делать?».

На втором этапе (в суде или при рассмотрении дела вышестоящим должностным лицом) уже проводится правовая оценка: допустимо ли это доказательство, достоверно ли оно и можно ли на его основании принимать решение.

Проще говоря, инспектор ГАИ лишь формирует «пакет документов» для дела, но оценивать, насколько запись уместна, достоверна и получена ли она без нарушений, будет суд или орган, уполномоченный рассматривать дело.

Что делать, если запись играет против вас

Когда на видео все выглядит так, будто вина полностью лежит на вас (хотя по факту это не так), важно не пытаться спорить с инспектором. Эмоции в подобных делах не помогают. Вместо этого активируем режим «холодный рассудок» и пошагово выстраиваем линию защиты.

Первое, что нужно сделать, – потребовать внесения информации о наличии записи в протокол. Такое действие считается ходатайством (ст. 24.4 КоАП РФ). Инспектор обязан его рассмотреть и принять по нему решение. В случае отказа он должен вынести письменное определение с указанием причин. Это определение можно будет позднее обжаловать вместе с постановлением по делу.

Скорее всего, на этом этапе у вас в голове промелькнула мысль: «А зачем мне вообще настаивать на приобщении записи, если она не в мою пользу?». Вопрос справедливый, но с точки зрения закона приобщение записи, даже «неудобной», дает водителю инструмент для защиты и позволяет контролировать процесс. Вы точно знаете, что попало в дело, снижаете риск «выборочного» использования фрагментов записи на суде и создаете себе основу для дальнейших возражений. Кроме того, оспорить можно только запись, включенную в материалы дела, – через экспертизу или указание на нарушения.

Если же инспектор в приобщении записи отказал, сам факт вашего ходатайства фиксирует, что вы пытались реализовать свое право на защиту, но должностное лицо его ограничило.

Второй важный шаг – указать все детали записи. В протокол можно вписать марку камеры, серийный номер, дату и время съемки, а также факт использования портативного или стационарного регистратора. Позднее это поможет проверить подлинность видео.

Третий шаг – подать ходатайство о приобщении записи. Зачем это делать, мы объяснили выше. Скажем только, что оно может быть заявлено как на месте, так и позже, при рассмотрении дела в подразделении ГАИ или в суде.

Лучше подать ходатайство на месте. Тогда инспектор обязан его зафиксировать и принять решение (удовлетворить или вынести письменное определение об отказе). Во втором случае у вас сразу появляется «след» в материалах дела: видно, что вы пытались использовать доказательства. А далее схему вы уже знаете.

Четвертый шаг – проконтролировать сохранность записи. Важно, чтобы видео было сохранено в исходном виде и приобщено к делу без изменений. Водитель вправе просить приобщить запись на отдельном носителе и указать, что у него остается копия. Это поможет в дальнейшем проверить ее подлинность и исключить сомнения. А если при рассмотрении дела появятся вопросы к целостности записи, можно заявить ходатайство о проведении экспертизы.

Как убедить суд признать запись недопустимой

Как вы уже догадались, важно не отрицать существование «неудобной» записи, а показать суду, что она не может считаться полноценным доказательством. Для этого есть несколько оснований. Прежде всего – нарушение порядка ее получения: когда в протоколе не указано, что велась видеосъемка, непонятно, кто ее вел и на каком устройстве, либо носитель не был опечатан должным образом. Ссылаться можно на ст. 26.2 КоАП РФ: доказательства, полученные с нарушением закона, не могут использоваться при рассмотрении дела.

Кроме того, водитель имеет право знакомиться со всеми материалами дела, и если доступ к записи ограничили или отказали в ходатайстве о ее исследовании, это прямое нарушение ст. 25.1 КоАП РФ. Сомнения вызывает и ситуация, когда качество видео не позволяет объективно рассмотреть события: размытая картинка, несоответствие времени, обрывы или монтаж. Все это делает запись недостоверной.

И запомните: если в деле фигурирует видеозапись, ее должны показать на заседании. Недостаточно того, что в протоколе заседания или решении суда написано: «Видеозапись исследована». За такой фразой может скрываться простая отписка – видео никто не включал, просто сослались на его наличие.

Поэтому, если запись используется против вас, прямо заявите: «Прошу воспроизвести видеозапись в заседании». Ссылайтесь на требование закона о всестороннем исследовании доказательств (ст. 26.11 КоАП РФ). Когда ролик включат, у вас появится возможность комментировать: указать, что изображение слишком плохое, время не совпадает с протоколом или важный момент вообще не попал в кадр. Все ваши замечания должны быть внесены в протокол заседания, и потом именно они помогут обосновать, что запись нельзя считать полноценным доказательством.

Вместо заключения

Запись с регистратора инспектора – это не приговор для водителя, а лишь одно из доказательств в деле. Ее сила зависит от того, правомерно ли она получена и оформлена ли в соответствии с законом, а также от того, сумеет ли водитель грамотно отстоять свои права.

Если запись кажется вам «неудобной», лучше не игнорировать ее, а, наоборот, требовать ее приобщения, добиваться реального воспроизведения в суде и фиксировать все сомнения через ходатайства. Такой подход дает возможность указывать на нарушения, просить провести экспертизу и демонстрировать суду, что видео не отражает всей картины.

Помните, что даже «невыгодное» видео можно использовать себе во благо, если действовать не на эмоциях, а юридически грамотно. Суд оценивает доказательства в совокупности, и активная позиция водителя способна превратить спорную запись из весомого аргумента «против» в слабое и второстепенное доказательство.

Несуществующие ПДД: разбираем самые популярные мифы — «За рулем» рассказал про ПДД, которые существуют только в воображении водителей.