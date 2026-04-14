Юрист Зорин оценил риски ужесточения правил для праворульных авто

ГОСТ для праворульных машин – это, по сути, политическая страшилка, не имеющая под собой реальных оснований. Такой документ, который якобы должен упорядочить допуск этих автомобилей к дорогам, существует только в воображении кабинетных чиновников. Сама инициатива, которую приписывают экспертам НАМИ, вызывает удивление у людей, хорошо знакомых с ситуацией на трассах.

«Сейчас на этом направлении всё спокойно, и в обозримом будущем нововведений ждать не стоит. Лично я не жду появления подобного ГОСТа, поскольку не вижу в нём никакой практической необходимости», – заявил специалист по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв. Попытки что-то урегулировать предпринимались не раз, и каждый раз это вызывало волну возмущения, особенно среди жителей Дальнего Востока, отметил он.

Владельцы таких автомобилей давно ко всему приспособились, а любое навязывание новых стандартов – верный способ спровоцировать нарушения правил буквально на пустом месте. Рынок уже переживал попытки запретить коммерческий транспорт с правым рулём, и очередное давление ударит, прежде всего. по лояльности жителей Сибири и Дальневосточного региона.

Реальная подоплека разговоров о нормах

За всеми разговорами о «нормативах» скрывается обычная борьба за долю рынка. Японское подержанное авто – это часто просто кусок металла, который оказывается надежнее и технологичнее новых бюджетных иномарок, напичканных сложной электроникой.

«Любое усложнение жизни импортным машинам стимулирует сбыт продукции отечественных автозаводов», – объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для множества людей покупка праворульного автомобиля – единственная возможность получить комфортный транспорт по разумной цене. Даже мелкий ремонт часто решается проще, чем поиск запчастей для некоторых новых «китайцев». Впрочем, рынок давно живет по своим правилам: если раньше, к примеру, масло для таких машин было дефицитом, то сейчас бизнес быстро подстраивается под запросы владельцев. Это наглядный показатель того, что сегмент успешно существует сам по себе, вопреки всем «гостовским» опасениям сверху.

Почему ограничения – тупиковый путь

«Автомобили с правым рулем требуют особого подхода в обслуживании, особенно когда дело касается узлов и агрегатов», – предупредил юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин. Попытки ограничить их использование без технического обоснования – это тупиковый путь для всего рынка, считает он.

Никаких объективных предпосылок для полного запрета сегодня нет. Подобные инициативы в прошлом приводили к общественным протестам, и сейчас власти предпочитают сохранять нейтралитет. Правда, неопределённость в правилах порой провоцирует лишние штрафы и конфликты на дорогах. Водителю стоит сосредотачиваться на безопасности, а не на изучении гипотетических стандартов.