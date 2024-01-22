Недорогие компактные видеорегистраторы – большой тест

«За рулем» сравнил видеорегистраторы без дисплеев стоимостью от 3,5 тыс. рублей

В последние годы из автомобильных гаджетов я отдавал предпочтение гибридам «всё в одном»: видеорегистратор, GPS-база камер, радар-детектор.

Однако в какой-то момент поймал себя на мысли, что даже в дальних поездках по незнакомым трассам радарную часть не включаю. Слишком навороченные пошли автомобили (обогрев лобового стекла, системы активной безопасности), сложно добиться качественной работы прибора. Проще опираться на базу камер. Но не из памяти гаджета, где много пробелов, а обновления неоперативны – лучше всего себя показывают специализированные мобильные приложения. И стоят они копейки.

Остается только сам видеорегистратор: зачем платить за лишние навороты? Тем более при нынешних кусающихся ценах. Вот мы и собрали тест аппаратов максимально компактных, которые в прошлые годы в поле нашего зрения не попадали. Решили уделить внимание чисто китайским устройствам, которые до недавних пор покупали на Алиэкспрессе, а теперь их ввозят вроде как официальными путями и даже снабжают инструкциями на русском.

Участники

На испытания попали Ddpai Mola N3 (4500 рублей), Kiberli Li1 (3500 рублей) и более-менее известный в России 70Mai M300 (3900 рублей). Из брендовых изделий для референса взяли Mio MiVue J35 (5200 рублей). Регистраторы этой марки в наших тестах всегда отличались хорошим качеством видеозаписи. Вдобавок эта модель богаче на GPS-модуль и встроенную базу камер.

70Mai M300 Рейтинг на Яндекс.Маркете 4.9 (30 отзывов)

Процессор н.д.

Максимальное разрешение 2304×1296 при 30 к/с

Тип крепления скотч

Заявленный угол обзора 140 °

Достаточно известный в России китайский бренд с официальными поставками. Подключение возможно в прикуриватель или USB-порт. Для отсоединения от кронштейна и снятия нужно отвернуть винт, что неудобно в ограниченном для пальцев пространстве. Отработал без нареканий, однако очень высокий рейтинг на маркетплейсе чем-то особенным не подкрепил. Цена приемлемая. Интересная особенность: в продаже есть регистраторы серого, голубого и розового цветов в версиях для китайского, глобального или российского рынков.

Образцы видео: день и ночь Ddpai Mola N3 Рейтинг на Яндекс.Маркете 4.6 (64 отзыва)

Процессор SSC8629Q

Максимальное разрешение 2560×1600 при 30 к/с

Тип крепления скотч

Заявленный угол обзора 140 °

Серьезная цена для «ноунейма». Единственный, кто не скрывает используемый процессор. Самое крутое заявленное разрешение, которое, впрочем, не дало реальных преимуществ. Приложение переведено халтурно, не полностью. Можно включать в прикуриватель или в USB-порт: выбор – это удобно. В комплекте есть запасной скотч для кронштейна. От последнего регистратор отсоединяется легким движением, уносить домой не проблема. Сбоев в работе не было.

Образцы видео: день и ночь

Kiberli Li1 Рейтинг на Яндекс.Маркете 4.6 (66 отзывов)

Процессор н.д.

Максимальное разрешение 2304×1296 при 30 к/с

Тип крепления скотч

Заявленный угол обзора 170 °

При покупке было заявлено максимальное разрешение Full HD (1920×1080 точек), однако в настройках нашелся вариант получше. Скорее всего, это экстраполяция – искусственное растягивание картинки с потерей качества. Но на фоне соперников гаджет не потерялся: самый дешевый и в комплекте с картой памяти на 64 гБ. Немного пришлось помучиться со скачиванием приложения: сайт на китайском, сохраненный файл установился только раза с пятого. Других сбоев не было. Отсоединить от кронштейна и снять реально, но муторно.

Образцы видео: день и ночь Mio MiVue J35 Рейтинг на Яндекс.Маркете 5.0 (1 отзыв)

Процессор н.д.

Максимальное разрешение 2560×1440 при 30 к/с

Знание стационарных камер 54 из 60

Тип крепления скотч

Заявленный угол обзора 150 °

Единственный аппарат «с именем». Цена соответствует этому статусу, хотя оправдана еще и наличием GPS-базы камер (как и на всех Mio – не блестящей). Соответственно, на видео есть штамп с координатами. При первом запуске гаджету не понравились пять карт памяти разных типов. Заработала одна из них, но вставленная по третьему разу. Регистратор выполнен единым целым с кронштейном, несъемный. Показал лучшее качество видео, но перевес слабый, а количество недоработок не позволяет назвать однозначно лучшим прибором в выборке.

Образцы видео: день и ночь

Чем хороши видеорегистраторы без дисплеев?

Такие «трубки» незаметно приклеиваются за салонным зеркалом заднего вида. Факт включения легко контролируется по режиму работы светодиода, а если у гаджета возникнет какой-то сбой, он подскажет писком или голосом.

Если вас напрягает отсутствие дисплея, задумайтесь – а зачем он, если нынче у всех в кармане смартфон? Такие видеорегистраторы снабжены Wi-Fi модулем для подключения к телефону: все настройки и выставление «прицела» камеры происходят через мобильное приложение. Через него же можно оперативно отсматривать записанное видео.

Согласитесь: диагональ дисплея и функционал плеера на смартфоне не идут ни в какое сравнение с тем, что вам может показать регистратор на своем встроенном экранчике. При необходимости запись можно или сохранить у себя на телефоне, или отправить кому угодно. Так куда удобнее, чем сначала переставлять карту памяти из «видика» в смартфон или (если, например, ваш телефон не имеет слота под microSD) дарить ее с единственной копией видео госавтоинспекторам или кому-то из участников ДТП.

Подводим итоги

Впервые все участники нашего теста выступили так ровно и хорошо. У них даже внешний вид и интерфейсы практически не отличаются. Все корректно сохраняли последние записи после отключения питания, все без проблем включились после ночи на морозе под –20 ºС.

Mio показал лучшую дальность в читаемости номеров, но остальные отстали от него на мизер. База камер по качеству так себе, вдобавок прибор долго выбирал себе карту памяти по душе. Это у нас их россыпь, а что делать рядовому автомобилисту? Поэтому однозначно рекомендовать Mio к покупке не возьмусь, хотя по баллам вроде бы чистая победа.

А раз нет разницы, есть резон выбрать гаджет подешевле. Тем более что к наиболее доступному в тесте Kiberli щедро прилагается карта памяти на 64 Гб, и экономия по сравнению с Mio достигает 2000 рублей.

Большой тест видеорегистраторов с радар-детектором вы найдете тут.