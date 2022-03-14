Где размещать видеорегистратор? Ответ эксперта — журнал За рулем

Где размещать видеорегистратор? Ответ эксперта

Главный критерий простой: гаджет не должен мешать обзору с места водителя. Но есть несколько важных нюансов.

Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них периодически:

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— В какой зоне ветрового стекла лучше всего размещать видео­регистратор?

— Главным критерием служит обзор с места водителя: гаджет не должен его сильно ограничивать. Поэтому предпочтительнее модели без дисплея или с небольшими экранами. Они самые компактные, их можно спрятать за салонным зеркалом.

Но многие предпочитают комбо-устройства или модели с GPS-информерами о камерах. Тогда ничего не поделаешь: экран должен быть на виду.

Обычно регистратор смещают в сторону пассажира, на правую половину стекла. Тут свой нюанс: не попадет ли он в случае аварии в зону срабатывания подушки безопасности? В машинах с короткими щетками вроде Renault Logan и Duster нужно еще прикинуть, чтобы перед объективом камеры не оказалась неочищенная зона.

Где размещать видеорегистратор? Ответ эксперта

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Девайсы в виде зеркала хороши тем, что не привлекают внимание воришек, однако часто мешают пользоваться противосолнечными козырьками и чуть ухудшают видимость светофоров за счет более широкого корпуса.

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