Где размещать видеорегистратор? Ответ эксперта

Вопрос с форума «За рулем» — мы отвечаем на них периодически:
— В какой зоне ветрового стекла лучше всего размещать видеорегистратор?
— Главным критерием служит обзор с места водителя: гаджет не должен его сильно ограничивать. Поэтому предпочтительнее модели без дисплея или с небольшими экранами. Они самые компактные, их можно спрятать за салонным зеркалом.
Но многие предпочитают комбо-устройства или модели с GPS-информерами о камерах. Тогда ничего не поделаешь: экран должен быть на виду.
Обычно регистратор смещают в сторону пассажира, на правую половину стекла. Тут свой нюанс: не попадет ли он в случае аварии в зону срабатывания подушки безопасности? В машинах с короткими щетками вроде Renault Logan и Duster нужно еще прикинуть, чтобы перед объективом камеры не оказалась неочищенная зона.
Девайсы в виде зеркала хороши тем, что не привлекают внимание воришек, однако часто мешают пользоваться противосолнечными козырьками и чуть ухудшают видимость светофоров за счет более широкого корпуса.
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- Какой видеорегистратор лучше: с одной или с двумя камерами? Об этом узнайте тут.
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