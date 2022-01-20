Автомобиль должен быть исправен — это не обсуждается. Однако неисправность может настигнуть внезапно. Эксперты «За рулем» разобрали все мыслимые ситуации и рассказывают, когда можно ехать дальше, а когда придется искать эвакуатор.

Подчеркиваем — мы на стороне водителя, но не подначиваем нарушать закон!

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Что проверяют на дороге

В Правилах дорожного движения перечень неисправностей, при которых запрещается езда, относительно короткий:

выход из строя рабочей тормозной системы

выход из строя рулевого управления

негорящие фары и задние габаритные огни в темноте или при недостаточной видимости

неработающий стеклоочиститель со стороны водителя в дождь или снегопад.

Еще нельзя буксировать прицеп при неисправности тягово‑сцепного устройства.

При других неисправностях, согласно ПДД, водитель должен попытаться устранить проблему на месте, а при невозможности — следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. Так отвечают ушлые водители на вопросы со стороны представителей власти. Дескать, зеркало только что оторвали — еду искать новое.

Какое наказание? Материалы по теме 10 причин не заводить машину с пульта (особенно в сильный мороз) За любое нарушение, с которым запрещена эксплуатация транспортного средства, вас согласно ст. 12.5 ч.1 КоАП могут оштрафовать на 500 руб­лей или вынести предупреждение. За управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозами, рулевым управлением или сцепным устройством вам грозит штраф 500 рублей, отстранение от управления и задержание транспортного средства согласно ст. 12.5 ч. 2 КоАП.

Тормоза

ПДД запрещают двигаться при неисправности рабочей тормозной системы. К стояночному тормозу это не относится. Никаких «проверим ручничок» со стороны сотрудников ДПС быть не должно: это незаконно.

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А если загорелся сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости, датчик износа тормозных колодок или контрольная лампа АБС? Здесь нужно оценить реальное состояние дел. Если дело в нехватке жидкости, то надо долить, конечно! Возможно, барахлит датчик уровня, что бывает на старых машинах. Сигнализатор износа колодок срабатывает заблаговременно — а не в тот момент, когда они превратятся в голый металл. А лампа АБС — лишь повод для диагностики антиблокировочной системы: даже если она отключилась, на максимальной эффективности рабочей тормозной системы это, скорее всего, не скажется. Но если вас остановил инспектор и у вас нет желания обсуждать трактовку ПДД, то при беседе с ним зажигание лучше выключить, чтобы никакие символы на панели приборов не горели.

Можно двигаться и с вышедшим из строя усилителем тормозов. Однако это, как и езда без АБС, уже приключение. Тут нужно оценить массу автомобиля и свои способности. Мужчине сил хватит, чтобы остановить Kia Picanto и без усилителя, а у хрупкой девушки затормозить на тяжелом внедорожнике без вакуумного или иного помощника не получится.

Хуже, когда педаль не «стоит колом», а проваливается. Значит, где-то утечка или воздух. Все современные тормозные системы — как минимум двухконтурные: при выходе из строя одного из них спасет другой. Однако двигаться с такой неисправностью нельзя — и это не перестраховка.

Если машина едва тормозит, то нужно заняться эвакуацией и ремонтом.

Возможно, насквозь проржавела тормозная трубка, порвался или перетерся тормозной шланг — последнее может произойти и на свежем автомобиле.

Рулевое управление

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Подобные рассуждения пригодны и для рулевого управления — с той разницей, что ПДД запрещают ехать при любой его неисправности. Ясно, что рулевой механизм, тяги, шарниры должны быть работоспособны. Без этого даже водрузить машину на эвакуатор сложно.

А вот усилители руля бывают разные. Если он электрический, после выхода из строя крутить баранку может оказаться не так и тяжело. При гидроусилителе мышцам водителя придется еще и перекачивать жидкость, что особенно сложно в мороз — и точно небезопасно. Загоревшийся сигнализатор поломки усилителя руля — «криминал» для ДПС. И справедливо.

ТОЛЬКО ДОЕХАТЬ Помимо ПДД, существует «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Он изложен в Приложении к «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей Вот этот перечень в упрощенном виде: Тормоза неэффективны или негерметичны.

Внешние световые приборы — несоответствие требованиям заводской конструкции, не отрегулированы, загрязнены, изменены.

Колеса и шины — недостаточная высота рисунка протектора, наличие внешних повреждений, несоответствие модели автомобиля, применение разнокалиберных колес в сборе и так далее.

Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла не работают в установленном режиме.

Двигатель — недопустимый уровень выбросов и дымности, негерметичность системы питания или вентиляции картера, излишний шум.

Нарушена герметичность уплотнителей и соединений.

Отсутствуют предусмотренные конструкцией брызговики.

Прочие элементы конструкции — несоответствие требованиям по зеркалам, неисправность звукового сигнала, отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, наличие изменений в конструкции и многое другое.

Светотехника

С негорящими фарами на ночной дороге, однозначно, делать нечего. А если погасла только одна ? Сотрудник ДПС может остановить «одноглазую» машину и днем, и ночью. Днем — за неполноценный дневной свет, если вместо специально предназначенных для этого фонарей (ДХО) используются фары (что законно). Ночью — за то, что не обеспечена видимость дороги.

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Но по ПДД в темное время суток нельзя ехать «при негорящих (отсутствующих) фарах». Множественное число. Если не горит одна фара, нужно включить противотуманные фары (если они есть), и тогда автомобиль на дороге будет обозначен достаточно хорошо.

А лучше — иметь с собой комплект ламп (если у вас не дорогущий ксенон или несменяемые светодиоды) и представлять себе, как их менять. Кстати, в некоторых странах набор запасных ламп необходимо иметь на борту по закону.

Если же не горят обе фары или сзади нет ни одного габаритного огня, сотрудник ДПС может заставить вас ждать наступления светлого времени суток — и только после этого разрешит продолжить поездку.

Стеклоочистители

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Чтобы добраться до места, достаточно, чтобы работал дворник с водительской стороны. Поэтому, если потерялась или украдена одна щетка, то надо восстановить работу левого стеклоочистителя — а поводок с пассажирской стороны следует поднять, чтобы он не царапал стекло.

При полном отказе привода дворников, если ситуация совсем уж безвыходная, можно обеспечить движение водительского дворника, привязав к нему шнур, пропущенный через боковые окна. Крепление поводка при этом можно ослабить, чтобы он более-менее свободно двигался на шлицах.

Конечно, возни много, но и найти механизм стеклоочистителя даже к распространенной машине вроде Логана где-то на трассе не так просто. Такое решение — тоже на грани фола, но хоть как-то стеклоочиститель можно посчитать работающим.

Фаркоп

С неисправным тягово‑сцепным устройством на дорогу выезжать не стоит. Оторвавшийся прицеп — страшный снаряд, который может наделать много бед. Поэтому важно проверять не только сцепное устройство, но также наличие и правильное крепление страховочных цепей и тросов .

А вот с электрикой, которая часто отказывает у прицепов, использующихся эпизодически, всё не так просто. Вспомнив пункт о светотехнике, делаем вывод, что днем можно доехать до места назначения, когда сзади на прицепе не горит ничего. Правда, советуем закрепить на заднем борту прицепа раскрытый знак аварийной остановки, чтобы предупредить водителей автомобилей, движущихся сзади.

КАМЕРЫ И ДХО Сейчас камеры научились штрафовать за невключенные дневные ходовые огни. Если на вашей машине нет отдельных штатных ДХО, присмотритесь, каков алгоритм работы фар и габаритов. Если при выключении зажигания они полностью гаснут, просто держите фары всегда включенными — аккумулятор на стоянке не сядет. Если не выключаются, есть смысл установить систему автоматического включения фар или противотуманок в режиме ДХО, чтобы избежать нарушений и штрафов. Коли перегорела лампа в фаре, то включайте противотуманки и быстрее меняйте лампу. В самом крайнем случае, если на улице яркое солнце или светлый день, доехать можно, включив в фарах дальний свет вместо ближнего.

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Конечно, в жизни бывают неординарные ситуации, когда на машине нужно поехать любой ценой. Только в большинстве случаев это неоправданно. Любые неисправности необходимо исправлять, а не прикрываться выискиванием неточных формулировок в законе или пытаться одурачить сотрудника ДПС. Берегите себя и окружающих.

Счастливого пути и исправной машины!

О том, какие неисправности чаще всего подстерегают нас в дороге и как устранить их своими руками, узнайте тут.

Огнетушитель для автомобиля — не просто требование ГИБДД, а гарантия безопасности для водителя и его пассажиров.

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Фото: ТАСС, Depositphotos и «За рулем»