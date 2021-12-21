Радар-детекторы в смартфоне: испытали 6 и нашли лучший

«За рулем» сравнил мобильные приложения-«антирадары» с Play Market — с самым высоким рейтингом и с самым большим количеством скачиваний. Так вот, чем дешевле приложение, тем лучше оно обнаруживает камеры!

Золотая середина

Информацию о камерах фиксации нарушений можно получить бесплатно. Они отмечены почти во всех онлайн-навигаторах. Однако наш недавний тест показал, что в памяти программ есть далеко не все комплексы. Хотя, казалось бы, обновления в режиме реального времени позволяют показывать максимально ­актуальную картину.

Есть базы данных в видеорегистраторах, радар-детекторах и комбоустройствах. Но и у них не всё гладко. Обновления выходят раз в неделю и реже, а свежеустановленные камеры попадают в базу через месяц, а то и два. Вот и последний тест таких гаджетов не выявил приборов со стопроцентными знаниями. А стоят аппараты с подсказками о радарах от 5000 до 20 000 рублей и более!

Золотой серединой выглядят мобильные приложения-«антирадары». Излучение измерителей скорости смартфону ловить нечем, зато обновления точек в памяти у всех декларируются как ежедневные. Цена большинства программ не выше 300 рублей: платишь один раз и пользуешься постоянно. Выгодно!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? В отличие от онлайн-навигаторов типа Яндекс.Карт, мобильным приложениям интернет нужен только при обновлении базы камер. Обновление может включаться при каждом запуске программы, если поставить автоматический режим. А можно всё делать вручную и, используя Wi-Fi, вообще не тратить интернет из тарифа. Для работы в движении приложениям достаточно включенного GPS/ГЛОНАСС. Разряд батареи идет намного медленнее, чем при работе навигатора с постоянно включенным дисплеем. Главная особенность всех программ-антирадаров — умение работать в фоновом режиме. Предупреждения о приближении к камере вспыхивают при выключенном дисплее или всплывают поверх других работающих приложений (например, того же навигатора).

Что проверяли

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей Только для Андроида таких помощников Play Market предлагает больше десятка. Мы выбрали из них шесть, ориентируясь на высокий рейтинг и большое количество скачиваний. Маршрут тот же, что при тестировании автомобильных гаджетов, - отработанный нами путь, содержащий около 60 точек размещения камер по Москве и области. Попутно оценивали интерфейс, количество настроек, наличие глюков.

В первом приближении, до начала движения, все приложения показались достойными. У них удобное меню, достаточный ассортимент настроек, они не тормозят. Однако проверка основной задачи — предупреждать о камерах фиксации нарушений — четко выстроила иерархию. Самое странное, что у каждого«антирадара» в базе нашлись необъяснимые точки. Их или никогда не было, или камеры сняты так давно, что в свежей базе их точно быть не должно. Что оказалось ContraCam. Разработчик: Dmitry Cherevko Цена* 229 ₽ навсегда при скачивании

Количество скачиваний более 5 млн

Оценка пользователей 4,7 из 5

Точность информирования 85%

Приложение ошибалось немногим чаще лидеров теста. Оповещения самые четкие и лаконичные. Не всегда в фоновом режиме срабатывает виджет (есть только звук), что лечится перезагрузкой приложения. Есть программные косяки. Может предупредить о камере и тут же сказать «камер нет».

Мобильные засады отображаются на карте, предупреждения о них включены, но по факту ContraCam молчит. GPS долго определяет местоположение, а точка по карте двигается боком или задом наперед. В целом неплохо, но за те же деньги есть альтернативы, работающие точнее.

* Здесь и далее данные для Google Play. GPS АнтиРадар. Разработчик: Airbits & Reactive Phone Цена 199 ₽ навсегда при скачивании

Количество скачиваний более 100 тысяч

Оценка пользователей 4,8 из 5

Точность информирования 85%

Приложение с незатейливым интерфейсом и небольшим количеством настроек. Тем не менее, есть режим для мотоциклов. Предупреждения лаконичные. Можно оставить оповещения о камерах только с высоким рейтингом, и тогда приложение будет молчать о сомнительных. Данные о засадах якобы обновляются каждые 10 минут.

Много мелких недоработок: глючит при работе в фоне и при проезде камер на среднюю скорость, слишком мелкий виджет средней скорости (а вдруг штрафы за нее вернутся), сильно завышает скорость по GPS. Из забавного: название камер «контроль всех правил».

MapcamDroid. Разработчик: Mapcam.info Цена 70 ₽ — месяц, 449 ₽ — год, 459 ₽ — навсегда

Количество скачиваний более 1 млн

Оценка пользователей 4,4 из 5

Точность информирования 90%

Полнота базы та же, что у Стрелки. Моторежим. Но есть нюансы, по которым Mapcam хуже. Самое очевидное — он дороже. Многие камеры названы «комплекс контроля ПДД», без уточнения контролируемых нарушений. Бывает, что к ним идет добавление «возможно, муляж». И какая польза от такого неуверенного помощника?

Можно отключить отдельные части оповещений, но они всё равно длинные. Есть возможность оставить информирование только о тех камерах, по которым есть сообщения пользователей о реальных штрафах (с рейтингом 2 и выше). На тестовом смартфоне при выключенном экране не открывался виджет, работал только звук. Radarbot. Разработчик: Iteration Mobile & Vialsoft Apps Цена 0 ₽ — первая неделя, 499 ₽ — месяц, 3190 ₽ — год

Количество скачиваний более 10 млн

Оценка пользователей 4,5 из 5

Точность информирования 50%

Приложение с самой высокой стоимостью и самой низкой оценкой. А ведь есть еще версия для грузовиков за 899 ₽/месяц и 5299 ₽/год! Странно видеть за такие деньги орфографические ошибки в меню. Не нашел обещанного моторежима. При выставленной дальности оповещения в зависимости от скорости в городской пробке приложение выдало предупреждение аж за 800 метров! И самое главное: масса пробелов и ошибок в базе данных. С таким подходом будете уплачивать в довесок к абонентской плате еще и кучу штрафов. Провал, не рекомендуем.

Антирадар М. Разработчик: Macsoftex Company Цена 0 ₽ — первая неделя, 269 ₽ — навсегда

Количество скачиваний более 1 млн

Оценка пользователей 4,5 из 5

Точность информирования 60%

В пределах столицы всё было неплохо, но после выезда из Москвы ошибки посыпались сплошным потоком. Частично их можно убрать самому. Оповещения о камерах, которых на самом деле нет, можно нажатием клавиши выключать внесением в черный список. Сами предупреждения лаконичные и четкие.

Есть моторежим и масса других настроек. Например, можно выключить оповещения о камерах на автобусную полосу по выходным. Жаль, что для Москвы уже неактуально (в столице запрещено ездить по выделенкам во все дни). Зато цена самая низкая: мы купили программу со скидкой за 149 ₽ на весь срок пользования. Стрелка. Разработчик: IVolk Цена 199 ₽ навсегда при скачивании

Количество скачиваний более 100 тысяч

Оценка пользователей 4,5 из 5

Точность информирования 90%

Минимальное число ошибок в предупреждениях, очень много настроек. Окно предупреждений с незатейливой графикой, зато крупное и наиболее наглядное. Есть режим для мотоциклов с предупреждением только о камерах в задний номер.

Нужно вдумчиво настроить под себя детали оповещений. Потому что если включить все возможности приложения, при обилии комплексов в них можно запутаться. С другой стороны, хорошо, что приложение дает такую массу вариантов. Единственная весомая претензия — нет возможности посмотреть на карте ­расположение камер.

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