Радар-детекторы в смартфоне: испытали 6 и нашли лучший

Золотая середина
Информацию о камерах фиксации нарушений можно получить бесплатно. Они отмечены почти во всех онлайн-навигаторах. Однако наш недавний тест показал, что в памяти программ есть далеко не все комплексы. Хотя, казалось бы, обновления в режиме реального времени позволяют показывать максимально актуальную картину.
Есть базы данных в видеорегистраторах, радар-детекторах и комбоустройствах. Но и у них не всё гладко. Обновления выходят раз в неделю и реже, а свежеустановленные камеры попадают в базу через месяц, а то и два. Вот и последний тест таких гаджетов не выявил приборов со стопроцентными знаниями. А стоят аппараты с подсказками о радарах от 5000 до 20 000 рублей и более!
Золотой серединой выглядят мобильные приложения-«антирадары». Излучение измерителей скорости смартфону ловить нечем, зато обновления точек в памяти у всех декларируются как ежедневные. Цена большинства программ не выше 300 рублей: платишь один раз и пользуешься постоянно. Выгодно!
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
В отличие от онлайн-навигаторов типа Яндекс.Карт, мобильным приложениям интернет нужен только при обновлении базы камер. Обновление может включаться при каждом запуске программы, если поставить автоматический режим. А можно всё делать вручную и, используя Wi-Fi, вообще не тратить интернет из тарифа.
Для работы в движении приложениям достаточно включенного GPS/ГЛОНАСС. Разряд батареи идет намного медленнее, чем при работе навигатора с постоянно включенным дисплеем.
Главная особенность всех программ-антирадаров — умение работать в фоновом режиме.
Предупреждения о приближении к камере вспыхивают при выключенном дисплее или всплывают поверх других работающих приложений (например, того же навигатора).
Что проверяли
Только для Андроида таких помощников Play Market предлагает больше десятка. Мы выбрали из них шесть, ориентируясь на высокий рейтинг и большое количество скачиваний. Маршрут тот же, что при тестировании автомобильных гаджетов, - отработанный нами путь, содержащий около 60 точек размещения камер по Москве и области. Попутно оценивали интерфейс, количество настроек, наличие глюков.
В первом приближении, до начала движения, все приложения показались достойными. У них удобное меню, достаточный ассортимент настроек, они не тормозят. Однако проверка основной задачи — предупреждать о камерах фиксации нарушений — четко выстроила иерархию.
Самое странное, что у каждого«антирадара» в базе нашлись необъяснимые точки. Их или никогда не было, или камеры сняты так давно, что в свежей базе их точно быть не должно.
Что оказалось
|Цена* 229 ₽ навсегда при скачивании
Количество скачиваний более 5 млн
Оценка пользователей 4,7 из 5
Точность информирования 85%
Приложение ошибалось немногим чаще лидеров теста. Оповещения самые четкие и лаконичные. Не всегда в фоновом режиме срабатывает виджет (есть только звук), что лечится перезагрузкой приложения. Есть программные косяки. Может предупредить о камере и тут же сказать «камер нет».
Мобильные засады отображаются на карте, предупреждения о них включены, но по факту ContraCam молчит. GPS долго определяет местоположение, а точка по карте двигается боком или задом наперед. В целом неплохо, но за те же деньги есть альтернативы, работающие точнее.
* Здесь и далее данные для Google Play.
|Цена 199 ₽ навсегда при скачивании
Количество скачиваний более 100 тысяч
Оценка пользователей 4,8 из 5
Точность информирования 85%
Приложение с незатейливым интерфейсом и небольшим количеством настроек. Тем не менее, есть режим для мотоциклов. Предупреждения лаконичные. Можно оставить оповещения о камерах только с высоким рейтингом, и тогда приложение будет молчать о сомнительных. Данные о засадах якобы обновляются каждые 10 минут.
Много мелких недоработок: глючит при работе в фоне и при проезде камер на среднюю скорость, слишком мелкий виджет средней скорости (а вдруг штрафы за нее вернутся), сильно завышает скорость по GPS. Из забавного: название камер «контроль всех правил».
|Цена 70 ₽ — месяц, 449 ₽ — год, 459 ₽ — навсегда
Количество скачиваний более 1 млн
Оценка пользователей 4,4 из 5
Точность информирования 90%
Полнота базы та же, что у Стрелки. Моторежим. Но есть нюансы, по которым Mapcam хуже. Самое очевидное — он дороже. Многие камеры названы «комплекс контроля ПДД», без уточнения контролируемых нарушений. Бывает, что к ним идет добавление «возможно, муляж». И какая польза от такого неуверенного помощника?
Можно отключить отдельные части оповещений, но они всё равно длинные. Есть возможность оставить информирование только о тех камерах, по которым есть сообщения пользователей о реальных штрафах (с рейтингом 2 и выше). На тестовом смартфоне при выключенном экране не открывался виджет, работал только звук.
|Цена 0 ₽ — первая неделя, 499 ₽ — месяц, 3190 ₽ — год
Количество скачиваний более 10 млн
Оценка пользователей 4,5 из 5
Точность информирования 50%
Приложение с самой высокой стоимостью и самой низкой оценкой. А ведь есть еще версия для грузовиков за 899 ₽/месяц и 5299 ₽/год! Странно видеть за такие деньги орфографические ошибки в меню. Не нашел обещанного моторежима. При выставленной дальности оповещения в зависимости от скорости в городской пробке приложение выдало предупреждение аж за 800 метров! И самое главное: масса пробелов и ошибок в базе данных. С таким подходом будете уплачивать в довесок к абонентской плате еще и кучу штрафов. Провал, не рекомендуем.
|Цена 0 ₽ — первая неделя, 269 ₽ — навсегда
Количество скачиваний более 1 млн
Оценка пользователей 4,5 из 5
Точность информирования 60%
В пределах столицы всё было неплохо, но после выезда из Москвы ошибки посыпались сплошным потоком. Частично их можно убрать самому. Оповещения о камерах, которых на самом деле нет, можно нажатием клавиши выключать внесением в черный список. Сами предупреждения лаконичные и четкие.
Есть моторежим и масса других настроек. Например, можно выключить оповещения о камерах на автобусную полосу по выходным. Жаль, что для Москвы уже неактуально (в столице запрещено ездить по выделенкам во все дни). Зато цена самая низкая: мы купили программу со скидкой за 149 ₽ на весь срок пользования.
|Цена 199 ₽ навсегда при скачивании
Количество скачиваний более 100 тысяч
Оценка пользователей 4,5 из 5
Точность информирования 90%
Минимальное число ошибок в предупреждениях, очень много настроек. Окно предупреждений с незатейливой графикой, зато крупное и наиболее наглядное. Есть режим для мотоциклов с предупреждением только о камерах в задний номер.
Нужно вдумчиво настроить под себя детали оповещений. Потому что если включить все возможности приложения, при обилии комплексов в них можно запутаться. С другой стороны, хорошо, что приложение дает такую массу вариантов. Единственная весомая претензия — нет возможности посмотреть на карте расположение камер.
Что в итоге?
В итоге значок «Выбор ЗР» сохранила за собой та же программа Стрелка, что стала лучшей в тесте пятилетней давности. Ей я пользовался все эти годы, и продолжу — с еще большей уверенностью. Что и вам рекомендую.
- 6 радар-детекторов против 8 полицейских радаров — большой тест тут.
- Зима напоминает нам о таких автоаксессуарах, как сетки защиты радиатора, водосток лобового стекла и дворники с подогревом. Не лишним будет и комплект браслетов на колеса. Все это и многое другое представлено в магазине «За рулем»: например, у нас есть автобоксы для внедорожников, цепи противоскольжения на кроссоверы и много полезных мелочей.
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Фото: «За рулем» и depositphotos