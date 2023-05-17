Полезные гаджеты для водителя: большой тест «комбо»

Устройства, объединяющие видеорегистратор, радар-детектор и базу камер фотовидеофиксации, подешевели! В диапазон 14–18 тысяч рублей попадает половина из 10 протестированных «За рулем» полезных аксессуаров.

Комбоустройства остаются на вершине автомобильных гаджетов. Недешевые, но их ценят за универсальность: в одном аппарате объединены видеорегистратор, GPS-информер о камерах фиксации нарушений и полноценный радар-детектор. Как правило, все три недурного качества, если бренд прибора известный.

Ни одна из раскрученных марок за несколько лет наших тестов не попадалась с откровенно плохим устройством. А вот с ноунеймом, как показывает наш опыт, можно нарваться на дрянную поделку.

Участники

Очередную компанию мы составили из десяти гибридов. Silverstone Hybrid S‑Bot Pro выигрывал два года подряд. Сейчас он стоит от 18 000 рублей, подешевев за год на 3500 рублей. Он пойдет в качестве референса для всех остальных, тем более, что ничего круче Silverstone за это время не предложил.

Inspector Atlas (25 000 рублей) и Neoline X-Cop 9200c (24 000 рублей) подешевели еще существеннее, сбросив с весны 2022 года 7000 и 6000 рублей соответственно! Но эта парочка осталась самой дорогой.

Семь остальных аппаратов на наши тесты попали впервые. Это Roadgid X9 Gibrid GT (23 900 рублей), iBox Evo Laservision WiFi Signature Dual (20 000 рублей), Sho-Me Combo Mini WiFi Pro (14 000 рублей), Fujida Carma Pro S WiFi (15 000 рублей), Trendvision Hybrid Signature (18 000 рублей), Daocam Combo (16 000 рублей) и Carcam Hybrid 3 Signature (10 000 рублей).

Я не ожидал, что в диапазон 14–18 тысяч рублей попадет сразу половина комбоустройств. А одно и вообще стоит 10 тысяч. Цены откатились на уровень 2020–2021 годов, что радует.

Carcam Hybrid 3 Signature Рейтинг на Яндекс.Маркете 4.4 (74 отзыва)

Процессор NTK96675

Максимальное разрешение 2560×1440 при 30 к/с

Знание стационарных камер 50 из 60

Диагональ дисплея 3,0

Тип крепления магнит + присоска

Заявленный угол обзора 170°

Цена – подарок: комбо за 10 тысяч рублей. Функциональность при этом широкая. В гибриде есть Wi-Fi, сканер дорожных знаков (как и у других приборов, работает несовершенно), поддержка второй камеры, поляризационный (он же антибликовый) фильтр. Отличное качество видео (примеры видео смотрите по ссылкам: день и ночь). Хорошая работа радар-детектора, хотя комплексы в спину видит не ахти. А вот база камер подкачала. Если желаете максимально недорогой гибрид с достойной работой – Carcam будет хорошим выбором. Daocam Combo Рейтинг на Яндекс.Маркете 4.7 (340 отзывов)

Процессор MStar 8339

Максимальное разрешение 1920×1080 при 30 к/с

Знание стационарных камер 53 из 60

Диагональ дисплея 3,0

Тип крепления магнит + скотч

Заявленный угол обзора 170°

Ноунейм за не самые маленькие деньги. Удобное крепление, поляризационный фильтр. В настройках неудобно выставлять допустимое ограничение скорости: большой шаг в 5 км/ч. Слоган на коробке «Снимает ночью как днем» правдив: разница в статических замерах всего метр (примеры видео смотрите по ссылкам: день и ночь). Однако аппарат не блеснул ни в одной из дисциплин. Его сложно назвать даже середнячком. Радар-детектор в целом работоспособен, но надеяться на него нельзя.

Fujida Carma Pro S WiFi Рейтинг на Яндекс.Маркете 4.6 (361 отзыв)

Процессор NTK96675

Максимальное разрешение 2304×1296 при 30 к/с

Знание стационарных камер 55 из 60

Диагональ дисплея 3,0

Тип крепления магнит + присоска

Заявленный угол обзора 170°

Хороший набор оснащения: Wi-Fi, поляризационный фильтр, распознавание дорожных знаков, функция приглушения оповещения жестом руки. Неожиданно отличный радар-детектор. Занять в тесте позицию выше помешала не лучшая видеосъемка — хотя и неплохого качества (примеры видео смотрите по ссылкам: день и ночь). Подвела и база камер. Fujida не знает Стрит Фальконы, а о камерах в спину оповещает нечетко, одной короткой фразой в самом начале. В целом неплохая модель. iBox Evo Laservision WiFi Signature Dual Рейтинг на Яндекс.Маркете 4.6 (97 отзывов)

Процессор MStar 8339

Максимальное разрешение 1920×1080 при 30 к/с

Знание стационарных камер 57 из 60

Диагональ дисплея 3,0

Тип крепления магнит + присоска

Заявленный угол обзора 170°

В гибриде есть Wi-Fi, поддержка второй камеры, антибликовый фильтр, управление жестами. В меню очень много настроек: любителям всё «кастомизировать» понравится. Примеры видео смотрите по ссылкам: день и ночь. Особенно понравилась возможность скачать с сайта два варианта прошивки радар-детектора с разными особенностями. Но самое главное – внушительный прогресс бренда с момента последнего теста. iBox вышел на чистое первое место. Следующие тесты покажут, не было ли это случайной удачей.

Inspector Atlas Рейтинг на Яндекс.Маркете 4.9 (76 отзывов)

Процессор Ambarella A12A55

Максимальное разрешение 2560×1440 при 30 к/с

Знание стационарных камер 54 из 60

Диагональ дисплея 3,0

Тип крепления магнит + скотч

Заявленный угол обзора 135°

Управление через сенсорный экран. Предупреждает о смене ограничения скорости на дороге, основываясь на встроенных и обновляемых картах. Но далеко не всегда угадывает, что сбивает. В комплект входит карта памяти на 128 Гб, но цена всё равно кусается. Примеры видео смотрите по ссылкам: день и ночь. Нет дублирующего порта USB или прикуривателя в торце разъема питания, но есть отдельный провод для стационарного подключения. По сумме метров радарная часть отработала вровень с iBox, но Inspector выдал заметно больше ложных тревог. Neoline X-Cop 9200с Рейтинг на Яндекс.Маркете 3,8 (9 отзывов)

Процессор Ambarella A12

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Знание стационарных камер 52 из 60

Диагональ дисплея 2,0

Тип крепления магнит + скотч

Заявленный угол обзора 135°

Та же модель Неолайна в прошлогоднем тесте показала лучшую дальность детектирования радаров и минимум ложных срабатываний. Теперь – очень скромный метраж и больше «ложняков». Это увязывается с постоянными перезагрузками, которые удалось победить только несколькими сменами прошивки. За год появилось распознавание радаров по сигнатуре, подтянулось качество ночного видео (примеры видео смотрите по ссылкам: день и ночь).

Roadgid X9 Gibrid GT Рейтинг на Яндекс.Маркете 4.8 (64 отзыва)

Процессор MStar 8339

Максимальное разрешение 1920×1080 при 30 к/с

Знание стационарных камер 51 из 60

Диагональ дисплея 3,0

Тип крепления магнит + присоска или скотч

Заявленный угол обзора 170°

Антибликовый фильтр, управление жестами, вторая камера в комплекте. Встроена система распознавания дорожных знаков. Эргономика непродуманная: на дисплее очень мелкие символы, на ходу не разобрать. В комплекте два типа крепления. Радарная часть слабая, хотя кое-как работает. Есть куда улучшать видео (примеры видео смотрите по ссылкам: день и ночь) и базу камер. Предупреждения о камерах в спину нечеткие. При этом цена кусается. Порекомендовать прибор с такими характеристиками можно было бы, если бы он стоил вдвое меньше. Sho-Me Combo Mini Wi-Fi Pro Рейтинг на Яндекс.Маркете 4.7 (33 отзыва)

Процессор MStar 8339

Максимальное разрешение 2304×1296 при 30 к/с

Знание стационарных камер 53 из 60

Диагональ дисплея 2,3

Тип крепления магнит + присоска или скотч

Заявленный угол обзора 140°

Управление жестами, Wi-Fi. Сложно вставля­ющийся разъем питания. Есть провод для стационарного подключения, в комплект входят два типа крепления. Радарная часть не в лидерах, но работает надежно, ей можно доверять. Видео обидно провалилось в тесте на читаемость номеров ночью (примеры видео смотрите по ссылкам: день и ночь). У комбо от Sho-Me необычная квадратная форма. Меню толковое. «Гейгеру», показывающему силу принимаемого сигнала, стоит увеличить яркость.

Silverstone Hybrid S-Bot Pro Рейтинг на Яндекс.Маркете 4.7 (96 отзывов)

Процессор AIT 8339D

Максимальное разрешение 2304×1296 при 30 к/с

Знание стационарных камер 57 из 60

Диагональ дисплея 3,0

Тип крепления кронштейн + присоска

Заявленный угол обзора 145°

Неожиданно много ложных срабатываний. Скорее всего, неудача с прошивкой, потому что прежде бренд не был замечен в таком. Отличные качество видео (примеры видео смотрите по ссылкам: день и ночь) и база камер. Единственная модель в тесте с классической рупорной антенной. Есть настройка чувствительности радар-детектора. Архаичный крепеж, слабая присоска, нет дублирующей розетки в разъеме питания. Мелочи, но на фоне решений остальных аппаратов они становятся заметными. Trendvision Hybrid Signature Рейтинг на Яндекс.Маркете 4.7 (72 отзыва)

Процессор NTK96675

Максимальное разрешение 2560×1440 при 30 к/с

Знание стационарных камер 56 из 60

Диагональ дисплея 3,0

Тип крепления магнит + присоска

Заявленный угол обзора 145°

Радарная часть не работает. Точнее, гаджет замечает радары. И даже на неплохом расстоянии. Однако выше одного деления индикатор не поднимается, даже если встать вплотную к радару. В реальной жизни это будет восприниматься как ложный сигнал. Обидно, потому что записывать видео (примеры видео смотрите по ссылкам: день и ночь) и предупреждать о камерах по встроенной базе Trendvision обучен неплохо. Интересное решение: экспозиция, яркость и качество видео отдельно настраиваются для дня и ночи.

Что с качеством?

Есть и негатив. Прежде у брендов первого эшелона не замечал проблем с качеством. Теперь же – целый букет. У Sho-Me хандрит разъем прикуривателя. Его положение, чтобы прибор включился, нужно тщательно ловить.

Silverstone запомнился некачественной присоской и западающей, плохо работающей клавишей смены режимов.

Neoline с новья уходил в постоянную перезагрузку: пришлось перепрошивать несколько раз и попутно выбросить пару карт памяти. Полное ощущение, что их портил прибор.

Про память

При эксплуатации предпочтение регулярно копировать файлы на компьютер и периодическое форматирование рекомендовано. Во время наших тестов видеорегистраторов карты памяти неоднократно форматируются и кочуют из гаджета в ноутбук и обратно.

Прежде мы предпочитали покупать карты microSD от наиболее раскрученных брендов. Но их чаще всего подделывают. Из купленных накануне теста карт до его конца доживали одна-две! Не в качестве рекламы, а рекомендации посоветуем карты Smartbuy – недорогие и, как показывает наш опыт, живучие.

Продолжение – на следующей странице.