Какому радар-детектору можно доверять? Ответ эксперта — журнал За рулем

Какому радар-детектору можно доверять? Ответ эксперта

Львиная доля радаров на наших дорогах работает в К‑диапазоне.

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Вы писали, что снять характеристики дорожных радаров осциллографом можно только, оказавшись в зоне работы радара. А разве радары не подчиняются стандартам?

— Львиная доля радаров на наших дорогах работает в К‑диапазоне. Оставшийся мизер — лазерные, и их можно в расчет не брать. Но это не означает, что все радары одинаковы.

Например, Стрелка: появилась десять лет назад, работала в К‑диапазоне, что и все более старые устройства, но детекторы ее не видели, пока разработчики не прописали сигнатуру.

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У некоторых моделей в меню есть настройка чувствительности, чтобы владелец сам выставил оптимальную. Она идет в дополнение к стандартным режимам, адаптирующим аппарат под городскую или трассовую езду

Так и со всеми современными измерителями скорости.

Для качественного детектирования нужно знать их «почерк». То есть — снять сигнатуру работы конкретного радара.

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