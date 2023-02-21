Какому радар-детектору можно доверять? Ответ эксперта

— Вы писали, что снять характеристики дорожных радаров осциллографом можно только, оказавшись в зоне работы радара. А разве радары не подчиняются стандартам?
— Львиная доля радаров на наших дорогах работает в К‑диапазоне. Оставшийся мизер — лазерные, и их можно в расчет не брать. Но это не означает, что все радары одинаковы.
Например, Стрелка: появилась десять лет назад, работала в К‑диапазоне, что и все более старые устройства, но детекторы ее не видели, пока разработчики не прописали сигнатуру.
У некоторых моделей в меню есть настройка чувствительности, чтобы владелец сам выставил оптимальную. Она идет в дополнение к стандартным режимам, адаптирующим аппарат под городскую или трассовую езду
Так и со всеми современными измерителями скорости.
Для качественного детектирования нужно знать их «почерк». То есть — снять сигнатуру работы конкретного радара.
- Какая погрешность у камер при замере скорости? Ответ главы ГИБДД тут.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
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