Какая погрешность у камер при замере скорости? Ответ главы ГИБДД

Дорожные камеры должны определять скорость транспорта очень точно — ведь наказания для лихачей предусмотрены очень серьезные!

Пришел штраф с ТТК (Москва) за превышение на 1 км/ч. Писать жалобу уже поздно, но на будущее хотел бы понимать: не покрывается ли это превышение погрешностью самой камеры?

Сергей Крутов, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Согласно национальному стандарту ГОСТ Р 57144–2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования» пределы допустимой погрешности измерений скорости движения транспортных средств не должны превышать :

±2 км/ч в диапазоне скоростей движения до 100 км/ч, ±2% в диапазоне скоростей движения свыше 100 км/ч — для технических средств автоматической фотовидеофиксации с алгоритмом трекинга транспортных средств;

±3 км/ч в диапазоне скоростей движения до 100 км/ч, ±3% в диапазоне скоростей движения свыше 100 км/ч — для технических средств автоматической фотовидеофиксации без алгоритма трекинга транспортных средств.

При этом частью 2 статьи 12.9 КоАП РФ установлена ответственность за превышение установленной скорости движения на величину более 20 км/ч (но не более 40 км/ч).

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Как видите, указанное пороговое значение многократно превышает допустимые погрешности измерений, что позволяет не сомневаться в правомерности вынесенного постановления по делу об административном правонарушении.

А можно ли стать «невидимым» для камер? Об этом узнайте тут.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»