Тест комбоустройств: так еще никто не сравнивал

Мы проверили два комбоустройства (радар-детектор + видеорегистратор) разного типа: классическую горизонтальную модель и «комбик» в виде салонного зеркала. Теперь мы знаем, какой подойдет вам.

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Чтобы выяснить, насколько удобны или неудобны эти два формата комбоустройств, мы взяли на тест многофункциональные Mio MiVue i90 (средняя цена на онлайн-маркетах 13 930 ₽) и Playme Vega Touch (средняя цена на онлайн-маркетах 13 990 ₽). Подобные модели есть и у многих других производителей.

Playme Vega Touch — зеркало заднего вида со встроенным видеорегистратором, радар-детектором и дополнительной камерой для установки на заднее стекло. Поддержка GPS также имеется.

Mio MiVue i 90 — это компактный регистратор, а точнее, сигнатурное комбоустройство с радар-детектором и GPS —модулем. Крепится гаджет на лобовое стекло при помощи присоски. К слову, в модельной гамме Mio также есть устройства с функцией дополнительной камеры, но модель i90 ее не поддерживает. Впрочем, для нашего теста это не принципиально.

Playme Vega Touch Mio MiVue i90

Особенности установки Mio MiVue i90

Конусообразный профиль Mio MiVue i90 удобен тем, что минимально перекрывает обзор водителю. Голосовые же подсказки и смещенная в нижнюю часть экрана основная информация о камерах и текущей скорости по GPS позволяют разместить это устройство максимально высоко. Зеркало заднего вида и противосолнечный козырек при этом могут перекрывать верхнюю часть экрана, где указывается текущее время и уровень сигнала GPS, а также находится индикатор записи. Это не самая важная для водителя информация в пути. Ею вполне можно пренебречь.

Классическое комбо-устройство можно разместить за салонным зеркалом или под противосолнечным козырьком так, чтобы он не перекрывал обзор водителю. Правда, при этом угол для откидывания противосолнечного козырька будет ограничен.

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К Mio MiVue i90 подводится всего один провод — питание. Его длина достаточно велика для того, чтобы протянуть шнур по периметру лобового стекла, спрятав в щели между обшивкой стоек и стеклом. В результате провод нигде не болтается и не мешает переднему пассажиру, а также не маячит перед глазами водителя.

Плюсы:

Видеорегистратор заметен снаружи — это убережет вас от автоподстав на пути . Мошенники предпочитают на связываться с водителями, у которых имеется видеозапись всего происходящего.

. Мошенники предпочитают на связываться с водителями, у которых имеется видеозапись всего происходящего. Устройство легко снять и оставить в бардачке, чтобы оно не подвергалось воздействию солнечных лучей, либо быстро переставить в другой автомобиль при необходимости.

Минусы:

Если устройство установлено слишком низко, инспектор ГИБДД может придраться , посчитав, что гаджет закрывает обзор водителю — статья 12.5 КоАП РФ предусматривает штрафы от 500 рублей и даже лишение прав.

, посчитав, что гаджет закрывает обзор водителю — статья 12.5 КоАП РФ предусматривает штрафы от 500 рублей и даже лишение прав. Оставленный в салоне видеорегистратор, да еще на виду, может спровоцировать воришек. Стекло разобьют, чтобы стащить недешевый гаджет.

Особенности установки Playme Vega Touch

Устройство в виде салонного зеркала заднего вида выглядит более технологично. Опасаться того, что из-за гаджета уже не получится пользоваться противосолнечными козырьками, не стоит. Регистратор не имеет строго фиксированного положения и немного смещается по зеркалу левее или правее — найти оптимальное положение между козырьками без ущерба для картинки не составляет труда. Но если ваш автомобиль оснащен дополнительными системами безопасности (встроенные под салонное зеркало датчики дождя и света, радар для активного круиз-контроля), основание салонного зеркала может оказаться слишком громоздким — и обзор у видеорегистратора будет ограничен.

Устройство крепится к салонному зеркалу с помощью резиновых растяжек. Все разъемы (включая слот для карты памяти) — на верхней стороне гаджета. Камера Playme регулируется на небольшой угол для оптимального обзора.

Устройство установлено на зеркало Peugeot 308 — обзору ничего не мешает. А здесь Playme установлено на Geely Tugella с массивным основанием зеркала. Обзор слегка ограничен.

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Сенсорный экран невелик, но он не намного меньше площади штатного зеркала. Кроме того, у подобных устройств есть собственная камера заднего вида с одним существенным преимуществом — крепится камера на заднем стекле, а ширина ее обзора достаточная для того, чтобы убрать слепые зоны. Кстати, мы ранее проводили эксперимент, чтобы выяснить, удобно ли использовать тыловую камеру видеорегистратора для маневров на парковке — результат тут.

Спрятать провода, идущие к такому устройству, сложнее — их три:

Один из них — это питание, длины которого тоже хватает, чтобы протянуть его по периметру лобового стекла и под бардачком. Второй короткий провод — эта антенна GPS. Для корректной работы ее рекомендуется расположить на расстоянии 1,5 м от основного устройства. На деле достаточно установить ее в нижний угол лобового стекла. На конце третьего очень длинного провода находится камера заднего вида. Тянуть третий провод лучше, пожалуй, не по потолку, а под порогами. Но все зависит от конкретного автомобиля.

Плюсы:

Видеорегистратор незаметен снаружи — можно оставлять машину, не опасаясь, что ее вскроют ради наживы. В комплекте камера заднего вида.

Минусы:

Много проводов и сложности с установкой выносной антенны. Все это выглядит неэстетично и создает ощущение нагромажденности в салоне. Видеорегистратора не видно снаружи — автоподставщики могут выбрать вас в качестве жертвы. Если на лобовом стекле есть затемняющая полоса сверху или у салонного зеркала массивное основание, обзор у камеры видеорегистратора может оказаться ограничен.

Продолжение — на следующей странице.