Кто решает, где ставить камеры на дорогах?

Глава ГАИ объяснил порядок установки камер фотовидеофиксации

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Кто в ГАИ определяет, где ставить камеры? Они теперь на каждом столбе. Сколько можно доить автомобилистов?

Маргарита В., г. Кемерово

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии со статьей 22.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» решение о размещении (применении) на дороге стационарных, передвижных и (или) мобильных средств фиксации нарушений ПДД, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, принимает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по территории которого проходит дорога, или владелец автомобильной дороги.

Эта же статья регламентирует перечень мест, где могут применяться стационарные и передвижные средства фиксации.

В него входят:

дороги с выделенной полосой для движения маршрутных транспортных средств;

аварийно-опасные участки дорог;

пересечения дорог, где в течение отчетного года произошло четыре и более ДТП с материальным ущербом одного вида, или произошло два ДТП одного вида, или четыре ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди;

автоматические пункты весового и габаритного контроля;

места производства работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту дорог, а также других работ, требующих введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по дороге;

пешеходные переходы;

места, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств;

перекрестки;

места, определяемые при осуществлении контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения.

Порядок размещения средств фиксации нарушений правил дорожного движения регламентируется постановлением Правительства РФ от 1 июня 2024 г. № 754.

