Камеры или инспекторы: кто собирает больше штрафов

Опубликована статистика по нарушениям ПДД за 2024 год

Камеры успешно фиксируют большинство нарушений ПДД – 93% за 2024 год. Превышение скорости (81,8% от всех нарушений), несоблюдение требований знаков и разметки, проезды на запрещающий сигнал, выезды за стоп-линию и прочее. Представьте, сколько надо сотрудников ГАИ, чтобы за год отловить 193,7 млн случаев превышения.

И хорошо, что их полностью отключили от этого процесса. Есть не менее важные задачи: отличить пьяного от трезвого, выявить водителей без прав, нечитаемые номерные знаки, чрезмерную тонировку и многое другое.

Разделение труда

По части сугубо ездовых нарушений сотрудники Госавтоинспекции пока что сохраняют пальму первенства в нескольких разделах: нарушения на железнодорожных переездах, правил проезда перекрестков, правил остановки и стоянки, а также непредоставление преимущества пешеходам. Во всех остальных дисциплинах лидируют камеры.

Инспекторы же попутно ловят пьяных, мотоциклистов без шлемов, водителей без документов и с неоплаченными штрафами, а также по мере сил сражаются с безумными пешеходами и пользователями СИМ.

Работы хватает всем. Число выявленных нарушений год от года стабильно растет – правда, во многом благодаря постоянному увеличению числа камер и расширению их функциональности. По данным ГАИ, в 2024 году годовой прирост – около 3700 камер, а общее число камер, фиксирующих нарушения ПДД, достигло в стране 32 тысяч штук.

Штраф или не штраф

За многие нарушения КоАП РФ не обязательно предусматривает штраф. В частности, за нарушения правил парковки или пользования световыми приборами, несоблюдение требований разметки и сигналов светофора кодекс дозволяет ограничиться предупреждением. Даже за езду без водительских документов!

Живой инспектор в состоянии отличить осознанное нарушение от случайного – ситуации всякие бывают. И может сделать поблажку. Камера – нет. Отсюда две четкие тенденции: штрафов всё больше, а предупреждений всё меньше. Причем число предупреждений снижается стремительно – в среднем на 15,5% в год. При сохранении темпов термин «предупреждение» скоро станет излишним в Главе 12 КоАП.

Озадачивает резкое снижение числа постановлений о лишении прав.

В 50,8% случаев лишение следует за пьяную езду, в 41,7% – за отказ от освидетельствования (суть то же самое), что в совокупности дает 92,5% всех лишений.

Но ведь есть еще 885 тысяч выездов на встречку, из них 9,4% – повторных. Статья 12.15 за это устанавливает штраф 7500 рублей или лишение прав (от 4 до 6 месяцев, повторный – на один год). Так что же, почти всех прощаем? Выходит, да: камеры ловят около 80% таких нарушений, но не наделены полномочиями отбирать права.

Камеры или люди

Да, 255 млн нарушений за год – немало. А сколько еще не выявленных? Страшно представить. Всё немного упрощается, если знать, что 72% нарушений – превышение скорости на 20–40 км/ч. Этакое бытовое и повседневное, к тяжелым последствиям приводящее нечасто.

Но, как ни крути, уровень водительской дисциплины невысок. И многие нарушают сознательно. Что с этим делать – непонятно. Может, 10–15 минут нравоучений от инспектора эффективнее, чем 10–15 штрафов без всякой потери времени?

Не исключено. Но пока что прогресс идет в сторону увеличения числа камер и их совершенствования. Прогноз: штрафов будет еще больше.

Отсутствие ОСАГО начнут фиксировать в автоматическом режиме с ноября 2025 года.