Новый штраф с камер — уже скоро!

Отсутствие ОСАГО начнут фиксировать в автоматическом режиме с ноября 2025

Затянувшаяся подготовка к автоматическому начислению штрафов тем, у кого нет действующего полиса ОСАГО, должна завершиться к 1 ноября.

Первоначально обещали, что с марта и до конца года камеры по ОСАГО будут работать в тестовом режиме – с рассылкой уведомлений, но без штрафов. Потом старт перенесли на 1 июля. Теперь, похоже, тестовый период просто отменят. С 1 ноября дорожные камеры должны штрафовать. А проверять будут все проезжающие под ними транспортные средства.

Схема простая – один штраф в сутки. Нет полиса – штраф 800 рублей. На следующий день – уже 5000 рублей, поскольку это уже повторное нарушение. И дальше по 5000 рублей каждый день.

Впрочем, «частоту» наложения штрафов еще предстоит прописать в КоАП РФ: пока что такого ограничения нет.

Где начнут автоматическую проверку ОСАГО

Об автоматизации штрафов за ОСАГО говорили десять лет. Ключевой проблемой было программное согласование баз данных МВД и страховщиков. Ее вроде бы решили. А вот модернизацию системы «Паутина», объединяющей все дорожные камеры, планировали завершить лишь осенью 2026 года.

Наилучшим образом подготовлены к новаторским методам работы Москва, Татарстан, Свердловская, Калининградская и Волгоградская области. Скорее всего, поначалу система начнет работать именно там, постепенно подключат и остальные регионы.

Заминка – в обеспечении серверных мощностей, ведь речь о прибавке десятков миллионов операций в сутки. А еще необходимо сертифицировать камеры (в стране их свыше 27 тысяч) на конкретный штраф по ОСАГО.

Как это работает

Автоматизированная проверка организована через АИС, оператором которой числится Национальный союз страховщиков ответственности. Алгоритм, разработанный для тестового режима, был таков.

Камеры сканируют все автомобили и сверяют номера с базой данных. Если действующий полис на данный номер не значится, через 24 часа система делает повторную проверку. Это необходимо, ибо некоторые виды полисов заносятся в базу данных в течение суток с момента продажи. Затем владелец транспортного средства получает уведомление: посредством СМС, в личном кабинете на Госуслугах или почтовым отправлением.

Само собой, ошибочно вынесенный штраф можно обжаловать.

ЭКОНОМИКА ОСАГО По данным Центробанка РФ, в 2024 году средний размер выплаты по ОСАГО составил 91,2 тысячи рублей (+15,5% относительно 2023‑го). Так что лимит в 400 тысяч, как и десять лет назад, очень значительная сумма – по мнению страховщиков. Объем выплат по ОСАГО в 2024 году достиг 202,1 млрд рублей, а объем взносов – 331,9 млрд рублей. Налицо могучий резерв для увеличения выплат или хотя бы значительного снижения стоимости полиса. Лучше первое, это важнее.

Поблажек не ждите

По оценкам Российского союза автостраховщиков, 7–10% водителей ездят без ОСАГО. В некоторых регионах доля в два-три раза выше.

Не нравится автовладельцам идея обязательных полисов, и чем дальше, тем сильнее. Это можно понять: максимальная выплата по ОСАГО не менялась более десяти лет. Полисы за это время подорожали всего лишь вдвое, но в три раза выросла стоимость запчастей и ремонта. И методики расчета выплат отнюдь не стали более гуманными.

Недавние предложения поднять максимальную выплату с 400 до 650 тысяч рублей Госдума отвергла.

Сейчас в ходу законопроекты об отмене учета износа автомобиля при расчете выплаты и о пересмотре системы КБМ, которую нашли несправедливой. Достаточно одного страхового случая за год, чтобы коэффициент вырос вдвое относительно базового. А чтобы вернуть его обратно – нужно девять лет безаварийной езды.

Могучая сеть камер, без сомнений, отловит и накажет убежденных «безосаговцев». Хотя по-прежнему можно будет спокойно ездить там, где камер нет.

Выплаты при оформлении ДТП по европротоколу увеличили в два раза — до 200 тысяч рублей.