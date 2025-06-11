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Выплаты при оформлении ДТП по европротоколу увеличили в России

ГД приняла законопроект о повышении выплат при оформлении ДТП по европротоколу

ГД РФ одобрила в окончательном чтении проект закона об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по европротоколу (без участия сотрудников полиции) со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

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Авторами инициативы были депутаты фракции «Новые люди», законопроект внесли в ГД в июне 2025 года. Разработчики отмечали, что лимит выплат не увеличивался больше пяти лет, и объяснили актуальность инициативы необходимостью индексации суммы страховых выплат.

В 2014 году выплаты при оформлении ДТП по европротоколу для ОСАГО увеличили с 25 тыс. до 50 тыс. рублей, в 2018 году – до 100 тыс. рублей.

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Сейчас при оформлении аварии без участия инспектора размер страхового возмещения потерпевшему в счет возмещения вреда его авто не может превышать 100 тыс. рублей в том случае, если у участников есть разногласия. Если водители не пришли к согласию по сумме возмещения ущерба или виновности в ДТП, то на место аварии необходимо вызвать сотрудников ГАИ.

В ЦБ считают, что увеличение лимита выплат будет способствовать росту оформления ДТП без участия инспекторов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Госдуме хотят запретить символику Renault в России.

Источник: сайт Госдумы РФ

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 517
11.06.2025 
Фото:Depositphotos
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