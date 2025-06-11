Выплаты при оформлении ДТП по европротоколу увеличили в России

ГД приняла законопроект о повышении выплат при оформлении ДТП по европротоколу

ГД РФ одобрила в окончательном чтении проект закона об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по европротоколу (без участия сотрудников полиции) со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Авторами инициативы были депутаты фракции «Новые люди», законопроект внесли в ГД в июне 2025 года. Разработчики отмечали, что лимит выплат не увеличивался больше пяти лет, и объяснили актуальность инициативы необходимостью индексации суммы страховых выплат.

В 2014 году выплаты при оформлении ДТП по европротоколу для ОСАГО увеличили с 25 тыс. до 50 тыс. рублей, в 2018 году – до 100 тыс. рублей.

Сейчас при оформлении аварии без участия инспектора размер страхового возмещения потерпевшему в счет возмещения вреда его авто не может превышать 100 тыс. рублей в том случае, если у участников есть разногласия. Если водители не пришли к согласию по сумме возмещения ущерба или виновности в ДТП, то на место аварии необходимо вызвать сотрудников ГАИ.

В ЦБ считают, что увеличение лимита выплат будет способствовать росту оформления ДТП без участия инспекторов.

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Источник: сайт Госдумы РФ