Как ускорить приезд ГАИ на место ДТП

«За рулем» дал совет, как законно привлечь внимание ДПС к незначительному ДТП

Неприятная история приключилась в Москве с читателем «За рулем»: эвакуатор сделал несколько царапин на автомобиле Алексея и уехал. ГАИ при этом не торопилась с прибытием.

Авария случилась поздним вечером рабочего дня на загруженном пересечении дорог Восточного округа столицы. Алексей находился непосредственно возле перекрестка, ожидая возможности продолжить движение. Стоявший рядом эвакуатор, совершая правый поворот, зацепил выступающей деталью крыло машины Алексея.

Были получены царапины корпуса бокового зеркала, образовались трещины форточки пассажирской двери, замялось крыло и стойка ветрового стекла.

В 18:30 Алексей позвонил в ГАИ, где его обращение было зафиксировано. Оставалось только дождаться прибытия экипажа ДПС.

Но экипаж ДПС не приехал и в 20:00 Алексей позвонил в ГАИ еще раз. На вопрос, создает ли автомобиль помехи другим участникам движения, Алексей ответил, что нет.

Прошло еще полтора часа, и при третьем звонке в ГАИ Алексея попросили набраться терпения.

Через 6 часов ожидания Алексей позвонил на номер «112», где диспетчер посоветовала обратиться в МВД по телефону доверия. На часах уже было 01:15, когда на «горячей линии» ему сказали перезвонить повторно через 15 минут в случае, если экипаж ГАИ через это время не прибудет на место ДТП.

Инспекторы ДПС прибыли на место ровно через 15 минут. В результате Алексей пришел к выводу, что нужно сразу звонить на «горячую линию», если экипаж ДПС не приезжает на место аварии в течение часа.

Почему пришлось так долго ждать

К сожалению, такая ситуация встречается все чаще. Численность сотрудников ГАИ сокращается, поскольку МВД активно внедряет автоматические камеры фиксации нарушений ПДД. Многие водители избегают самостоятельного оформления мелких аварий, хотя иногда это вполне допустимо. В описанном случае такой вариант исключался, поскольку другой участник покинул место аварии.

Для перестраховки рекомендуем научиться грамотно составлять европротокол и передавать сведения о происшествии через мобильные сервисы, такие как «Госуслуги Авто» и «Помощник ОСАГО» (хотя его рейтинг на Google Play очень низкий).

Имейте в виду: у инспекторов ГИБДД нет норматива по прибытию на место ДТП без пострадавших. Если пострадавшие имеются, то экипаж должен приехать в течение 25 минут.

Мнение экспертов

«Если виновник ДТП скрылся и у потерпевшего нет полиса автокаско, следует дождаться сотрудников ГИБДД, так как по европротоколу без установления второго участника ДТП и факта страхования его гражданской ответственности получить страховую выплату нельзя. Дожидаясь сотрудников ГИБДД, нужно запомнить или зафиксировать максимальный объем информации о виновнике ДТП (марка, модель ТС, цвет, тип кузова, госномер, особые приметы), постараться найти свидетелей ДТП и записать их контактные данные, обратить внимание на наличие камер видеонаблюдения на расположенных рядом зданиях, если ДТП не записано на видеорегистратор», – советует директор департамента экспертизы и урегулирования убытков страховой компании «Согласие» Павел Бикетов.

Ситуацию вам лучше брать под свой контроль, так как только вы заинтересованы в быстром решении вопроса.

«Я рекомендую повторно сообщить о ДТП примерно через 30 минут после первого звонка в экстренные службы. Лучше обращаться по телефонам «02» или «112», поскольку такие обращения отслеживаются контролирующими органами более тщательно, чем звонки в территориальный отдел ГИБДД. Не факт, что «систематический обзвон» ускорит приезд экипажа, однако сделать это не помешает. Ваша заявка могла затеряться в череде других обращений, либо мог поступить другой сигнал о происшествии, до которого инспекторам ехать ближе, – объясняет, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько. – Обязательно объясните диспетчеру, что ваш автомобиль находится на проезжей части и затрудняет проезд другим участникам дорожного движения. Самостоятельно передвигать машину вы не имеете права, поскольку второй водитель скрылся с места ДТП. Следовательно, вы создаете условия для возникновения других ДТП на этом участке дороги. Такая информация позволит сотрудникам ДПС правильно «расставить приоритеты»: первым делом им необходимо будет отработать ваш вызов, а уже потом отправляться на те ДТП, участники которых имеют возможность отогнать автомобили на обочину».

Можно ли наказать ГАИ за неспешность

Согласно законодательству, можно направить жалобу руководителю подразделения ГИБДД на чрезмерно долгое ожидание прибытия экипажа. Вероятно, что патрули действительно медлили с приездом или занимались иными, менее значимыми делами. По этому случаю будет назначена внутренняя проверка. Если же инспекторы действительно были загружены работой в тот день, то их задержка не будет считаться нарушением.

Тем не менее, руководство ГАИ, чтобы иметь представление о реальном положении дел, будет заинтересовано получать достоверную информацию о длительных сроках реагирования своих подчиненных.

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