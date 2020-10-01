Это важно! Все изменения для водителей с 1 ноября

Их будет несколько, в том числе — введение электронного извещения о ДТП и упразднение бумажных ПТС.

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Аварию оформим через приложение

С 1 ноября во всех регионах России разрешено оформлять электронное извещение о ДТП с помощью приложения «Помощник ОСАГО» без вызова сотрудников ГИБДД. С ноября прошлого года эксперимент проходил в Москве, Санкт-Петербурге, их областях и Республике Татарстан, теперь нововведение распространится на всю страну.

Обязательными условиями онлайн-оформления являются: в аварии участвовали только два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам и нет пострадавших. У обоих водителей есть полис ОСАГО, они зарегистрированы на портале госуслуг и хотя бы у одного из них установлено на смартфоне приложение «Помощник ОСАГО». Электронное извещение станет доступно как физлицам, так и юрлицам.

Э-извещение можно будет оформить и в случае, когда между участниками аварии есть разногласия, тогда они должны будут поставить галочку в соответствующей графе. Водители смогут выбрать вариант оформления ДТП: с фотофиксацией или без. С фото лимит выплаты за причинение вреда имуществу выше — 400 тысяч рублей. Без фотофиксации можно рассчитывать на возмещение только в пределах 100 тысяч рублей.

Готовую форму извещения подписывает в приложении пользователь, оформлявший аварию. Второму участнику с портала госуслуг поступает электронная форма извещения о ДТП со сведениями, заполненными первым водителем. После оформления электронного извещения бумажные извещения в страховую компанию возить не надо, напоминает «Российская газета». Приехать туда надо только для предъявления машин на осмотр, а если у страховщика заключен договор с сервисом, то можно направиться прямо туда, предварительно уточнив в офисе компании.

Упразднение бумажного ПТС

С 1 ноября в России бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) будут выдавать только вместо утраченных, пришедших в негодность, а также если их невозможно использовать, так как заполнены все графы.

Автовладельцы, купившие автомобиль в ноябре, бумажный ПТС уже не получат, он будет существовать только в электронном виде в интернете. При желании автомобилисту выдадут выписку из электронного документа.

Электронные паспорта на автомобили оформляют производители, если они в России, или импортеры — представительства компаний. Предусмотрено также оформление электронных паспортов испытательными лабораториями.

Новый вид свидетельства о регистрации

С 1 ноября меняется наполнение документа — уходят графы «мощность» и «объем» двигателя, а вместо них в свидетельство о регистрации вписывается «Одобрение типа N» и «Экологический класс».

Шины проверяем по смартфону

С ноября стартует обязательная маркировка автомобильных покрышек и регистрация их в системе «Честный знак». Ранее процесс был добровольным, теперь будет обязательным. Переходный период для продавцов завершится 1 марта 2021 года.

Покупатели с помощью специального приложения могут проверить шины на подлинность. Отсканировав нанесенный на шину код Data Matrix, можно получить сведения о производителе или импортере товара. Если данных нет, это означает, что товар контрафактный.

Кроме того, во время карантина «автогражданку» продавали без диагностической карты, так как пункты ТО были закрыты. Потом норму вернули и до 31 октября карту следует оформить и передать номер страховщику. Потому что с 1 ноября, если водитель попадет в аварию по своей вине, страховщик взыщет с него всю сумму произведенной выплаты.

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