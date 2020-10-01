Это важно! Все изменения для водителей с 1 ноября

Аварию оформим через приложение
С 1 ноября во всех регионах России разрешено оформлять электронное извещение о ДТП с помощью приложения «Помощник ОСАГО» без вызова сотрудников ГИБДД. С ноября прошлого года эксперимент проходил в Москве, Санкт-Петербурге, их областях и Республике Татарстан, теперь нововведение распространится на всю страну.
Обязательными условиями онлайн-оформления являются: в аварии участвовали только два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам и нет пострадавших. У обоих водителей есть полис ОСАГО, они зарегистрированы на портале госуслуг и хотя бы у одного из них установлено на смартфоне приложение «Помощник ОСАГО». Электронное извещение станет доступно как физлицам, так и юрлицам.
Э-извещение можно будет оформить и в случае, когда между участниками аварии есть разногласия, тогда они должны будут поставить галочку в соответствующей графе. Водители смогут выбрать вариант оформления ДТП: с фотофиксацией или без. С фото лимит выплаты за причинение вреда имуществу выше — 400 тысяч рублей. Без фотофиксации можно рассчитывать на возмещение только в пределах 100 тысяч рублей.
Готовую форму извещения подписывает в приложении пользователь, оформлявший аварию. Второму участнику с портала госуслуг поступает электронная форма извещения о ДТП со сведениями, заполненными первым водителем. После оформления электронного извещения бумажные извещения в страховую компанию возить не надо, напоминает «Российская газета». Приехать туда надо только для предъявления машин на осмотр, а если у страховщика заключен договор с сервисом, то можно направиться прямо туда, предварительно уточнив в офисе компании.
Упразднение бумажного ПТС
С 1 ноября в России бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) будут выдавать только вместо утраченных, пришедших в негодность, а также если их невозможно использовать, так как заполнены все графы.
Автовладельцы, купившие автомобиль в ноябре, бумажный ПТС уже не получат, он будет существовать только в электронном виде в интернете. При желании автомобилисту выдадут выписку из электронного документа.
Электронные паспорта на автомобили оформляют производители, если они в России, или импортеры — представительства компаний. Предусмотрено также оформление электронных паспортов испытательными лабораториями.
Новый вид свидетельства о регистрации
С 1 ноября меняется наполнение документа — уходят графы «мощность» и «объем» двигателя, а вместо них в свидетельство о регистрации вписывается «Одобрение типа N» и «Экологический класс».
Шины проверяем по смартфону
С ноября стартует обязательная маркировка автомобильных покрышек и регистрация их в системе «Честный знак». Ранее процесс был добровольным, теперь будет обязательным. Переходный период для продавцов завершится 1 марта 2021 года.
Покупатели с помощью специального приложения могут проверить шины на подлинность. Отсканировав нанесенный на шину код Data Matrix, можно получить сведения о производителе или импортере товара. Если данных нет, это означает, что товар контрафактный.
- Кроме того, во время карантина «автогражданку» продавали без диагностической карты, так как пункты ТО были закрыты. Потом норму вернули и до 31 октября карту следует оформить и передать номер страховщику. Потому что с 1 ноября, если водитель попадет в аварию по своей вине, страховщик взыщет с него всю сумму произведенной выплаты.
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