Покупателей шин защитят от контрафакта

С 1 ноября вводится обязательная маркировка шин. Любой с помощью приложения сможет убедиться в легальности изделия.

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С 1 ноября 2020-го завершается первый и основной этап перехода на обязательную маркировку шин. Работает это так: производители и импортеры маркируют всю новую продукцию, оптовики передают сведения о приемке и реализации, а розница фиксирует продажи и списания в «Честном знаке». Для представителей малого и среднего бизнеса требования к маркировке продляются до 1 марта 2021 года, так как в магазинах может сохраниться некоторое количество ввезенной ранее и немаркированной продукции. Однако с 15 декабря 2020 г. продавцы не имеют право приобретать немаркированные шины и продавать их. Они могут их лишь хранить, но после марта абсолютно все шины должны быть промаркированы.

Правительство установило сроки и правила обязательной маркировки шин в постановлении № 1958 от 31 декабря 2019 года, а регистрироваться участники рынка в системе «Честный знак» начали с 1 декабря прошлого года. Каждому изделию присваивается уникальный код, его нельзя подделать, он будет наноситься еще на заводе и позволит проследить весь путь шины от производства до покупателя.

В системе «Честный знак» уже зарегистрировано около 7 тыс. участников оборота шин, промаркировано 14 млн шин, из них 5 млн шин с кодами Data Matrix уже продаются, несмотря на то что обязательная маркировка стартует только с ноября, передает ТАСС слова представителя оператора маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) Кирилла Волкова. По его словам, это от 50 до 70% рынка.

Маркировка позволит прекратить поток контрафакта и уменьшить риск покупки подержанных шин под видом новых. Любой покупатель сможет убедиться в легальности изделия с помощью приложения «Честный знак», отсканировав нанесенный на изделие уникальный код Data Matrix.

Компании будут маркировать продукцию на своих предприятиях, в том числе зарубежных, но пока остается возможность маркировки на распределительных или таможенных складах (с помощью наклеек). Так, в октябре «Йокохама Рус» промаркировала свои шины на таможенном складе, расположенном в порту Бронка в Санкт-Петербурге. После шины прибыли на московский склад, где операторы «Чистого знака» проверили сохранность наклеек и считываемость кодов. Никаких вопросов у них не возникло.

К 2024 году в России хотят ввести систему маркировки и прослеживаемости всех товаров, чтобы снизить долю нелегальной продукции. Однако не все идет гладко, сейчас с маркировкой, например, лекарств, возникли сложности, что привело к дефициту отдельных препаратов на рынке. Поэтому временно систему маркировки лекарственных препаратов в России перевели в уведомительный режим работы.