Значки и буквы на шинах: расшифровка всех обозначений!

На боковине любой шины больше надписей и рисунков, чем свободного места. Каждый значок несет свою функцию, но раскрыть его подноготную без подсказки не всегда возможно. К тому же в этом году появилась абсолютно новая маркировка.

Самым крупным шрифтом на шину обычно наносят ее марку и модель. Оно и понятно: это то, на что клюет покупатель. Интересно, что те же данные в зашифрованном виде есть и на протекторе — в виде тонких цветных полос. Нужны они для того, чтобы можно было идентифицировать резину, лежащую на складе, ведь в поле зрения рабочих оказывается только ее рабочая поверхность.

Размерность шин

Размерность для многих таит загадки. Вроде бы проблем в обычной жизни нет: какие цифры указаны на боковине штатной шины, с такими нужно купить зимнюю или летнюю на замену изношенной. Но что именно они обозначают? Для примера возьмем индекс 225/50 R17 98 Н на шине Continental.

Continental PremiumContact 6

225 — ширина протектора в миллиметрах. Материалы по теме Выбираем шины: что означают шифрограммы на покрышках (ИНФОГРАФИКА)

— ширина протектора в миллиметрах. 50 — высота профиля в процентах, считается как отношение высоты к ширине резины.

— высота профиля в процентах, считается как отношение высоты к ширине резины. R — указывает на радиальную конструкцию шины (а не на радиус). Может встретиться литера D . Так обозначают модель с диагональной конструкцией, но легковыми они могут быть разве что под ретроавтомобили.

— указывает на радиальную конструкцию шины (а не на радиус). Может встретиться литера . Так обозначают модель с диагональной конструкцией, но легковыми они могут быть разве что под ретроавтомобили. 17 — диаметр (не радиус!) в дюймах диска, на который надевается покрышка. Для шины это не общий диаметр, высчитанный по внешним краям, а диаметр ее центрального отверстия.

— диаметр (не радиус!) в дюймах диска, на который надевается покрышка. Для шины это не общий диаметр, высчитанный по внешним краям, а диаметр ее центрального отверстия. 98 — код грузоподъемности шины. В данном случае колесо может нести до 750 кг.

— код грузоподъемности шины. В данном случае колесо может нести до 750 кг. Н — индекс скорости. Чем дальше буква в латинском алфавите, тем более высокоскоростная шина. Наиболее популярные индексы — Н (210 км/ч) и V (240 км/ч).

Дополнительные обозначения

К названию модели шины могут быть приписаны дополнительные литеры. Например, SUV означает ориентированность на кроссоверы и внедорожники (усиленная боковина, большая грузоподъемность), С — на коммерческий транспорт (от английского cargo, «груз»). Бывает, что покрышка сварена специально для какого-либо автоконцерна и предназначена для первичной комплектации на конвейере или продажи через его официальных дилеров. Так, у компании Continental индексы А0 и R01 зарезервированы для Audi, J — для Ягуара, N0, N1, N2 — для Porsche, M0, M01 — для Мерседеса.

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Летняя резина не несет на себе какой-либо дополнительной маркировки. Литеры М+S от английских Mud, «грязь», и Snow, «снег», стоят на покрышках, которые в принципе пригодны для холодного климата, но чисто зимними не являются. На последние указывает только значок снежинки и горного пика. Надпись All season (или сокращение AS), думаем, в переводе не нуждается. На шинах топ-уровня можно встретить изображение зонта. Это указание на отличные характеристики на мокром асфальте.

Нередко на покрышке ставится информация о максимальной нагрузке и максимальном давлении открытым текстом, без иносказательных кодов и пиктограмм. Ищите словосочетания Max load и Max pressure соответственно.

Набирают популярность в мире шины с усиленной боковиной, позволяющие ехать несколько десятков километров после потери давления. Обычно пишут просто Run Flat, хотя встречаются и оригинальные обозначения. Так, концерн Continental ставит на устойчивые к проколам модели маркировку SSR.

На европейских сайтах шинных компаний указана маркировка резины по уровню шума, эффективности и экологичности. Первый обозначается цифрой от 1 (тихие) до 3 (громкие). Коэффициент сцепления с влажной дорогой и коэффициент расхода топлива — это буква от А (лучший показатель) до G (худший). В России такая классификация пока не применяется.

Дата изготовления

Один из ключевых параметров — дата выпуска шины. На нее надо смотреть и при покупке нового комплекта, не говоря уже о подержанном. Больше пяти-шести лет с даты выпуска ездить на резине не рекомендуется, хотя и не запрещено ни законодательно, ни самими производителями. Дата изготовления указана четырьмя цифрами в овале. Две первые — неделя, две вторые — год. Например, 3119 обозначает «варку» 31-й недели 2019 года.

Подсказки при монтаже

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При монтаже асимметричной резины на диски правильное расположение подскажут слова Outside («внешняя сторона») и Inside («внутренная сторона»). На установленных на машину колесах владелец должен видеть только первую надпись. Если на шинах их нет, внешней и внутренней сторон на протекторе не предусмотрено, он симметричен в работе.

С обеих сторон направленных моделей в обязательном порядке наносится слово Rotation («вращение»). Расположенная рядом с ним стрелка подскажет направление вращения колеса при движении автомобиля вперед.

Индикаторы износа

На места расположения меток критического износа протектора у шин Continental указывают литеры TWI. На летних моделях они дополнены индикаторами с метками крестика и капли. Они сигнализируют, что резина еще не достигла минимальной высоты протектора, но ее уже недостаточно, чтобы уверенно чувствовать себя в дождь.

А еще есть индикаторы VAI на протекторе. Они нанесены симметрично в левой и правой плечевых зонах. При правильной установке колеса они меняются по мере износа резины абсолютно одинаково. Расхождения — повод заехать на стенд сход-развала. Пока технология применяется только на грузовых шинах.

Новая маркировка

В России вводится обязательная маркировка шин в целях борьбы с «серыми» поставками. Уникальный код Data Matrix обладает высокой степенью защиты и считывается через несколько слоев упаковки. Декларируется, что его невозможно подделать или скопировать, а зашитые в нем сведения считываются даже при частичном повреждении. Код может расшифровать каждый покупатель. Для этого его необходимо просканировать специальным мобильным приложением «Честный знак». После чего на экране гаджета высветятся сведения о производителе и импортере, характеристики товара, дата ввода в оборот в России.

Обязательная маркировка вводится с 1 ноября 2020 года. С этого дня запрещаются производство, импорт в Россию и покупка у производителей и импортеров резины без меток установленного образца. С 15 декабря запретят весь оборот немаркированных покрышек. Складские остатки разрешается снабжать метками в срок до 1 марта 2021 года.

Концерн Continental в первых рядах участвовал в тестировании технологии в России и полностью готов к ее внедрению. В течение 2019 года он вместе с сотнями других компаний из разных отраслей в нашей стране сгенерировал тысячи кодов, отрабатывая систему. Более того, в мировом масштабе у компании уже готовы решения по интегрированию в покрышки электронных чипов, позволяющих контролировать их состояние, включая степень износа.

Индекс нагрузки

Индекс нагрузки Нагрузка

на шину, кг Индекс нагрузки Нагрузка

на шину, кг Индекс нагрузки Нагрузка

на шину, кг 76 400 86 530 96 710 77 412 87 545 97 730 78 425 88 560 98 750 79 437 89 580 99 775 80 450 90 600 100 800 81 462 91 615 101 825 82 475 92 630 102 850 83 487 93 650 103 875 84 500 94 670 104 900 85 515 95 690

Индекс скорости

Индекс скорости Q R S T H V W Y VR ZR ZR(Y) Скорость, км/ч 160 170 180 190 210 240 270 300 >210 >240 >300

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