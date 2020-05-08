Значки и буквы на шинах: расшифровка всех обозначений!

Самым крупным шрифтом на шину обычно наносят ее марку и модель. Оно и понятно: это то, на что клюет покупатель. Интересно, что те же данные в зашифрованном виде есть и на протекторе — в виде тонких цветных полос. Нужны они для того, чтобы можно было идентифицировать резину, лежащую на складе, ведь в поле зрения рабочих оказывается только ее рабочая поверхность.
Размерность шин
Размерность для многих таит загадки. Вроде бы проблем в обычной жизни нет: какие цифры указаны на боковине штатной шины, с такими нужно купить зимнюю или летнюю на замену изношенной. Но что именно они обозначают? Для примера возьмем индекс 225/50 R17 98 Н на шине Continental.
Continental PremiumContact 6
Continental PremiumContact 6
- 225 — ширина протектора в миллиметрах.
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- 50 — высота профиля в процентах, считается как отношение высоты к ширине резины.
- R — указывает на радиальную конструкцию шины (а не на радиус). Может встретиться литера D. Так обозначают модель с диагональной конструкцией, но легковыми они могут быть разве что под ретроавтомобили.
- 17 — диаметр (не радиус!) в дюймах диска, на который надевается покрышка. Для шины это не общий диаметр, высчитанный по внешним краям, а диаметр ее центрального отверстия.
- 98 — код грузоподъемности шины. В данном случае колесо может нести до 750 кг.
- Н — индекс скорости. Чем дальше буква в латинском алфавите, тем более высокоскоростная шина. Наиболее популярные индексы — Н (210 км/ч) и V (240 км/ч).
Дополнительные обозначения
К названию модели шины могут быть приписаны дополнительные литеры. Например, SUV означает ориентированность на кроссоверы и внедорожники (усиленная боковина, большая грузоподъемность), С — на коммерческий транспорт (от английского cargo, «груз»). Бывает, что покрышка сварена специально для какого-либо автоконцерна и предназначена для первичной комплектации на конвейере или продажи через его официальных дилеров. Так, у компании Continental индексы А0 и R01 зарезервированы для Audi, J — для Ягуара, N0, N1, N2 — для Porsche, M0, M01 — для Мерседеса.
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Летняя резина не несет на себе какой-либо дополнительной маркировки. Литеры М+S от английских Mud, «грязь», и Snow, «снег», стоят на покрышках, которые в принципе пригодны для холодного климата, но чисто зимними не являются. На последние указывает только значок снежинки и горного пика. Надпись All season (или сокращение AS), думаем, в переводе не нуждается. На шинах топ-уровня можно встретить изображение зонта. Это указание на отличные характеристики на мокром асфальте.
Нередко на покрышке ставится информация о максимальной нагрузке и максимальном давлении открытым текстом, без иносказательных кодов и пиктограмм. Ищите словосочетания Max load и Max pressure соответственно.
Набирают популярность в мире шины с усиленной боковиной, позволяющие ехать несколько десятков километров после потери давления. Обычно пишут просто Run Flat, хотя встречаются и оригинальные обозначения. Так, концерн Continental ставит на устойчивые к проколам модели маркировку SSR.
На европейских сайтах шинных компаний указана маркировка резины по уровню шума, эффективности и экологичности. Первый обозначается цифрой от 1 (тихие) до 3 (громкие). Коэффициент сцепления с влажной дорогой и коэффициент расхода топлива — это буква от А (лучший показатель) до G (худший). В России такая классификация пока не применяется.
Дата изготовления
Один из ключевых параметров — дата выпуска шины. На нее надо смотреть и при покупке нового комплекта, не говоря уже о подержанном. Больше пяти-шести лет с даты выпуска ездить на резине не рекомендуется, хотя и не запрещено ни законодательно, ни самими производителями. Дата изготовления указана четырьмя цифрами в овале. Две первые — неделя, две вторые — год. Например, 3119 обозначает «варку» 31-й недели 2019 года.
Подсказки при монтаже
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При монтаже асимметричной резины на диски правильное расположение подскажут слова Outside («внешняя сторона») и Inside («внутренная сторона»). На установленных на машину колесах владелец должен видеть только первую надпись. Если на шинах их нет, внешней и внутренней сторон на протекторе не предусмотрено, он симметричен в работе.
С обеих сторон направленных моделей в обязательном порядке наносится слово Rotation («вращение»). Расположенная рядом с ним стрелка подскажет направление вращения колеса при движении автомобиля вперед.
Индикаторы износа
На места расположения меток критического износа протектора у шин Continental указывают литеры TWI. На летних моделях они дополнены индикаторами с метками крестика и капли. Они сигнализируют, что резина еще не достигла минимальной высоты протектора, но ее уже недостаточно, чтобы уверенно чувствовать себя в дождь.
А еще есть индикаторы VAI на протекторе. Они нанесены симметрично в левой и правой плечевых зонах. При правильной установке колеса они меняются по мере износа резины абсолютно одинаково. Расхождения — повод заехать на стенд сход-развала. Пока технология применяется только на грузовых шинах.
Новая маркировка
В России вводится обязательная маркировка шин в целях борьбы с «серыми» поставками. Уникальный код Data Matrix обладает высокой степенью защиты и считывается через несколько слоев упаковки. Декларируется, что его невозможно подделать или скопировать, а зашитые в нем сведения считываются даже при частичном повреждении. Код может расшифровать каждый покупатель. Для этого его необходимо просканировать специальным мобильным приложением «Честный знак». После чего на экране гаджета высветятся сведения о производителе и импортере, характеристики товара, дата ввода в оборот в России.
Обязательная маркировка вводится с 1 ноября 2020 года. С этого дня запрещаются производство, импорт в Россию и покупка у производителей и импортеров резины без меток установленного образца. С 15 декабря запретят весь оборот немаркированных покрышек. Складские остатки разрешается снабжать метками в срок до 1 марта 2021 года.
Обязательная маркировка вводится с 1 ноября 2020 года. С этого дня запрещаются производство, импорт в Россию и покупка у производителей и импортеров резины без меток установленного образца. С 15 декабря запретят весь оборот немаркированных покрышек. Складские остатки разрешается снабжать метками в срок до 1 марта 2021 года.
Концерн Continental в первых рядах участвовал в тестировании технологии в России и полностью готов к ее внедрению. В течение 2019 года он вместе с сотнями других компаний из разных отраслей в нашей стране сгенерировал тысячи кодов, отрабатывая систему. Более того, в мировом масштабе у компании уже готовы решения по интегрированию в покрышки электронных чипов, позволяющих контролировать их состояние, включая степень износа.
Индекс нагрузки
|
Индекс нагрузки
|
Нагрузка
на шину, кг
|
Индекс нагрузки
|
Нагрузка
на шину, кг
|
Индекс нагрузки
|
Нагрузка
на шину, кг
|
76
|
400
|
86
|
530
|
96
|
710
|
77
|
412
|
87
|
545
|
97
|
730
|
78
|
425
|
88
|
560
|
98
|
750
|
79
|
437
|
89
|
580
|
99
|
775
|
80
|
450
|
90
|
600
|
100
|
800
|
81
|
462
|
91
|
615
|
101
|
825
|
82
|
475
|
92
|
630
|
102
|
850
|
83
|
487
|
93
|
650
|
103
|
875
|
84
|
500
|
94
|
670
|
104
|
900
|
85
|
515
|
95
|
690
|
|
Индекс скорости
|
Индекс скорости
|
Q
|
R
|
S
|
T
|
H
|
V
|
W
|
Y
|
VR
|
ZR
|
ZR(Y)
|
Скорость, км/ч
|
160
|
170
|
180
|
190
|
210
|
240
|
270
|
300
|
>210
|
>240
|
>300
Фото: Continental
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Значки и буквы на шинах: расшифровка всех обозначений!
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