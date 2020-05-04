Сколько сезонов можно проездить на одном комплекте шин?

На ответ влияет масса факторов. Мы их учли и подготовили шпаргалку на все случаи жизни.

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Как понять, что шины окончательно изношены и их пора менять? Все просто.Современные летние шины могут проехать от 40 000 до 70 000 км в зависимости от манеры вождения и характеристик автомобиля. Такой пробег на летних шинах среднестатистический автомобилист накатывает за 2–3 сезона. Причем износ подразумевает не только уменьшение глубины протектора. За миллионы циклов деформации нарушаются прочность каркаса и его сцепление со слоями резиновой смеси. Словом, каждые 2–3 года следует покупать новый комплект шин.

В случае неустранимого повреждения одной из шин и относительно большом общем пробеге комплекта стоит также задуматься о его замене. Ну или о покупке хотя бы пары новых шин, которые при любом типе привода следует установить на переднюю ось. Назад ставим две шины — самые приличные из оставшихся.

А если я мало езжу?

Многие автомобилисты проезжают в год всего несколько тысяч километров. Это не значит, что шины прослужат вам несколько десятков лет. Согласно российским требованиям (ГОСТ 4754–97), эксплуатационный срок службы шин легковых автомобилей составляет 5 лет с момента изготовления. А к примеру, компания Continental в рекомендациях указывает, что все шины автомобиля (включая запаску) старше 10-летнего возраста следует заменить новыми. Поэтому при малых пробегах можно на десять лет и ориентироваться. Дата изготовления шины указана на боковине. Обычно это овал с четырьмя цифрами. Первые две — порядковый номер недели в году, две последние указывают на год.

Как продлить срок службы шин?

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Следует периодически переставлять шины в соответствии с рекомендациями изготовителя автомобиля — информацию об этом можно найти в инструкции по эксплуатации.

Можно посоветовать бережно эксплуатировать шины и, главное, правильно хранить в межсезонье. Первым делом, при хранении, важно исключить попадание на шины прямых солнечных лучей, которые сильно старят резину. Следует располагать шины без дисков вертикально, а на дисках складывать стопкой.

А перед тем как в начале сезона установить шины на автомобиль, оцените их состояние. Не должно быть трещин в протекторе и боковинах. Шина не должна быть пересохшей, она должна оставаться резиновой, а не выглядеть спекшейся пластмассой.

А зимние шины столько же служат?

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Зимним шинам отведено гораздо меньше «жизни». Они практически всегда выходят из строя по износу беговой дорожки, ведь протектор новой шины — это 7–8 мм, а рабочей высоты остается всего лишь 3–4 мм. Если шины шипованные, то при таком износе остается совсем немного металлических элементов, и шина не обеспечит должной безопасности при езде по зимней дороге. Впрочем, не только шиповки, но и «липучки» при такой степени износа тоже утрачивают большую часть своих возможностей.

Реальный ресурс зимних шин редко превышает 30 000 км. «Облысевшие» зимние шины без шипов можно докатать летом, но их сцепление с разогретым дорожным покрытием будет очень плохим. Это нужно учитывать, особенно при торможении.

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Итак: еще не успевшие износиться по протектору шины (то есть до 1,6 мм глубины протектора для летних шин, 4 мм — для зимних) меняем либо через десять лет после даты выпуска, либо при растрескивании резинового слоя шины, либо при повреждениях.