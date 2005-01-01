Технология SSR используется и в летних, и в зимних шинах. В летних — шириной от 195 до 315 мм, с высотой профиля от 30 до 60, предназначенных для дисков от 16 до 20 дюймов. Например, Audi TT, BMW (Series 1, Series 3, Series 3 GT, Series 5, X3, X5), Mini (Mini, Countryman), Ford (Mondeo, Galaxy), Mercedes-Benz (B-Class, SL-Class, ML-Class), Opel Corsa.
Зимние шины — шириной от 185 до 255 мм, с высотой профиля от 40 до 60, для дисков от 16 до 19 дюймов. Например, BMW (Series 1, Series 3, Series 3 GT, Series 7, X5).