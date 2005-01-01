Хитрость - в каучкуовом усилителе боковых стенок таких шин, не дающим им деформироваться и разрушаться при потере давления. Также такие шины гораздо меньше обычных боятся боковых порезов, которые, к сожалению, случаются и на европейских, и – тем более – на наших дорогах.



Шины с SSR можно монтировать на обычные колесные диски. Их вес примерно на 20% больше, чем у обычных шин такой же размерности, но пропадает необходимость возить с собой пятое (запасное) колесо. Кроме выигрыша в массе, есть и преимущество в объеме багажника – в среднем на 80 литров. А это особенно важно, если вы планируете отправиться на машине в путешествие.

