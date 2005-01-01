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Даже если вы наехали на саморез… Хотя нет. Представим ситуацию похуже: вам конкретно не повезло — наехали на пять саморезов. Остановит ли это вас? — раньше да, а теперь уже нет. Отвечаем на вопросы (среди них — парочка острых) о «беспрокольных» шинах.
Шинники не первый год бьются над этой проблемой. Одни из самых перспективных, но уже работающих технологий называются SSR и ContiSeal.
Что такое SSR?
Аббревиатура расшифровывается как Self-Supporting RunFlat, что можно перевести как «езда на спущенной шине с самоподдержкой».
Как это работает?
Хитрость - в каучкуовом усилителе боковых стенок таких шин, не дающим им деформироваться и разрушаться при потере давления. Также такие шины гораздо меньше обычных боятся боковых порезов, которые, к сожалению, случаются и на европейских, и – тем более – на наших дорогах.

Шины с SSR можно монтировать на обычные колесные диски. Их вес примерно на 20% больше, чем у обычных шин такой же размерности, но пропадает необходимость возить с собой пятое (запасное) колесо. Кроме выигрыша в массе, есть и преимущество в объеме багажника – в среднем на 80 литров. А это особенно важно, если вы планируете отправиться на машине в путешествие.
Такие шины подходят для всех автомобилей?
Не совсем. На автомобиле должна быть система мониторинга давления в шинах (TPMS), чтобы водитель не прозевал момент повреждения. И желательна ESC, электронная стабилизация. Впрочем, эта опция предназначена, в первую очередь, для мощных и скоростных автомобилей, как правило, оснащенных такими электронными системами.
Почувствую ли я повреждение?
Можете и не почувствовать, особенно если повреждено окажется заднее (не управляемое) колесо. Поэтому Continental и требует ставить шины с SSR на автомобили с TPMS.
Надо ли останавливаться?
Конечно! Увидев потерю давления, стоит остановиться, чтобы обнаружить прокол и начать отсчет расстояния, которое вы можете безопасно проехать. Шинники рекомендуют двигаться после повреждения не больше 80 км на скорости до 80 км/ч. После этого шина должна быть осмотрена специалистом и при необходимости отремонтирована.
Для каких автомобилей?
Технология SSR используется и в летних, и в зимних шинах. В летних — шириной от 195 до 315 мм, с высотой профиля от 30 до 60, предназначенных для дисков от 16 до 20 дюймов. Например, Audi TT, BMW (Series 1, Series 3, Series 3 GT, Series 5, X3, X5), Mini (Mini, Countryman), Ford (Mondeo, Galaxy), Mercedes-Benz (B-Class, SL-Class, ML-Class), Opel Corsa.

Зимние шины — шириной от 185 до 255 мм, с высотой профиля от 40 до 60, для дисков от 16 до 19 дюймов. Например, BMW (Series 1, Series 3, Series 3 GT, Series 7, X5).
Модели шин с технологией SSR:
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