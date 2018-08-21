Новая маркировка на шинах. Теперь известно, кто и где их сделал

В России вводится обязательная маркировка автомобильной резины. Это приведет к росту цен на рынке, а вот преимущества этого решения неочевидны.

Последние годы в России вводится новая практика. Определенные категории товаров попадают под требования о нанесении обязательной маркировки. Теперь в этом перечне и шины. Продавцы и импортеры могут делать это с 1 марта 2020 года. Обязательная маркировка вводится с 1 ноября. С этого дня запрещается производство, импорт в Россию и покупка у производителей и импортеров резины без меток установленного образца.

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С 15 декабря запрещается весь оборот немаркированных покрышек. Складские остатки разрешается снабжать метками в срок до 1 марта 2021 года. С этого дня все сведения об операциях с шинами будут вноситься в единую государственную систему «Честный знак».

Зачем это делается?

Процедура маркировки потребует дополнительных вложений: в оборудование, обучение сотрудников, организацию процесса. Цепочка очевидная: вложатся продавцы и компенсируют затраты за счет покупателей, повысив цены. Этот минус сразу стал понятен всем потребителям.

А какие плюсы? Польза от маркировки очевидна применительно к тем товарам, которые могут быть подделаны. Это, к примеру, брендовая одежда и обувь, лекарства, алкоголь. Но о сваренных нелегально шинах слышать не доводилось. Задача здесь иная — не допустить в страну партии резины, ввезенные неофициально. По «серым» каналам в страну могут попадать как модели именитых брендов, так и китайский «ноунейм». Последнего на нашем рынке развелось огромное количество, причем о потребительских свойствах большинства покрышек остается только догадываться. Далеко не факт, что система маркировки оставит только качественный товар (она на это и не заточена), однако в отрасли будет больше порядка.

В чем плюс для покупателей шин?

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Маркировка шин — это уникальный код Data Matrix. Он обладает высокой степенью защиты и считывается через несколько слоев упаковки. Декларируется, что его невозможно подделать или скопировать, а зашитые в нем сведения считываются даже при частичном повреждении. Код может расшифровать каждый покупатель. Для этого необходимо просканировать специальным мобильным приложением «Честный знак». После чего на экране гаджета высветятся сведения о производителе и импортере, характеристики товара, дата ввода в оборот в России.

Ответственность за отсутствие обязательной маркировки предусмотрена статьей 15.12 КоАП. За производство — штраф 5000–10 000 рублей для должностных лиц и 50 000 — 100 000 рублей для юридических лиц с конфискацией немаркированного товара. За продажу — штраф 2000–4000 рублей для частных лиц, 5000 — 10 000 рублей для должностных лиц и 50 000 — 300 000 рублей для юридических лиц (также во всех случаях с конфискацией).