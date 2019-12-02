С наступлением зимы в России введены новые правила для автомобилистов, касающиеся самых разных аспектов использования транспортных средств.

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С первого месяца зимы 2019 года в России вступает в силу ряд новых правил, касающихся автомобилистов.

Начиная с 1 декабря передвигаться по дорогам общего пользования можно исключительно на всесезонных и зимних шинах, шипованных или фрикционных. Этого требует Технический регламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Запрет на летнюю резину продлится до 1 марта 2020 года. Отдельный штраф за нарушение не предусмотрен, а наказывать любителей летних шин в зимние месяцы будут по ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» (500 рублей). С декабря вводится и маркировка автомобильных шин, что в большей мере касается продавцов и производителей шин. Напомним, что DataMatrix-код, дающий быстрый доступ к информации о производителе, размещается на этикетке шины, которая впоследствии с нее удаляется. Продажа шин без кода не запрещена — действует переходный период.

Неуплата транспортного налога со 2 декабря 2019 года чревата ежедневным начислением пени. Штрафные санкции применяются к налогам за 2018 год. Налог же за 2019 год, во избежание пени, нужно будет уплатить до 2 декабря 2020 года. Напомним, что в 2019 году была снижена сумма начисляемого транспортного налога на машины стоимостью от 3 до 5 млн рублей в возрасте до трех лет — к ним применяется единственный коэффициент, равный 1,1.

С 5 декабря в Москве вводится новый штраф, о чем мы уже писали. Он касается тех, кто паркуется на местах стоянки спецтехники — автомобилей скорой помощи или МЧС, полиции и так далее. Эти места во дворах обозначены специальной красно-белой разметкой. Фиксацию нарушений будут производить граждане с помощью приложения «Помощник Москвы».

С 21 декабря 2019 года вводится новый экологический класс для машин категорий M (вместительностью более 8 мест) и N (грузовики) — Евро-6, что прописано в Техническом регламенте Таможенного союза и отразится на контролировании международных перевозок.

Мнение эксперта: Правила дорожного движения нужно переписать — на то есть три причины.

Фото: Irina_kukuts/Pixabay