Гаражные мифы: зачем на шинах цветные полоски и точки?

Полосы могут быть разной ширины, цвета и расположения. Но у них есть одна общая характерная черта. Обратите внимание: полоса идет всегда по всей окружности шины. При этом краска никогда не попадает в канавки. Что же это за маляр, которому не лень вот так «художественно» рисовать на каждой шине?
Если бы форсунка напыляла краску на вращающуюся шину, то полоски легли бы идеально. А эти нанесены не совсем ровно. Значит ли это, что их наносят вручную?
Если бы форсунка напыляла краску на вращающуюся шину, то полоски легли бы идеально. А эти нанесены не совсем ровно. Значит ли это, что их наносят вручную?
Кто рисует полосы на шинах?
Полосы появляются на стадии производства шины.
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В производственном цехе на сборочном барабане для изготовления шин последовательно накладывают воздухонепроницаемый слой и слой текстильного корда, а также монтируют бортовые кольца. Дальше идут боковины и металлокордный брекер, а потом — протекторный слой
. Характеристики последнего влияют на то, какой будет шина: мягкой даже в самые лютые морозы или достаточно твердой и износостойкой в жару. И поэтому очень важно, чтобы при сборке шины, перед вулканизацией, на нее установили правильную протекторную ленту. Именно для этого на полосах сырой протекторной резины еще в заготовительном цехе наносят цветные полосы.
После этого собранная шина попадает в вулканизационную пресс-форму. Снаружи ее сжимают секторы, на которых нанесен ножевидный рельеф. Этот рельеф сформирует потом впадины, канавки и прорези на шине, перерубив цветные полосы. Далее, под воздействием внутреннего давления и высокой температуры, происходит вулканизация шины. И вот готовое изделие извлекают из пресс-формы.
На поверхности протектора цветные полосы перерезаны ламелями. Под воздействием температуры и смещения слоев еще сырой резины полосы немного повело в сторону. Но они есть, и они представляют собой замкнутые окружности.
На поверхности протектора цветные полосы перерезаны ламелями. Под воздействием температуры и смещения слоев еще сырой резины полосы немного повело в сторону. Но они есть, и они представляют собой замкнутые окружности.
Второй раз полосы готовы послужить при хранении на складе. Шины находятся в вертикальном положении, стоят гигантскими шеренгами, при этом обозначений типоразмеров и даже производителей шин не видно. Поэтому работникам склада, вместо того, чтобы разглядывать рисунки протекторов и рассуждать об их асимметричности или направленности, проще с помощью полос определить тип шины и отгрузить нужные. Впрочем, на некоторых моделях шин полос нет вовсе.
Некоторые производители используют цифробуквенные обозначения, которые не так красивы и загадочны. Видите символы в центральной части протектора?
Некоторые производители используют цифробуквенные обозначения, которые не так красивы и загадочны. Видите символы в центральной части протектора?
Чем полезны полосы для покупателя?
Шины порой продают вразнобой,, особенно на рынках, — это факт. Встречался с ситуацией, когда произведенные не только в разные недели, но и в разные годы шины продавали как один комплект. Однако считается, что лучше устанавливать на автомобиль резину из одной партии. Вот тут и могут пригодиться полосы на шинах в третий раз.
Если полоски на шинах абсолютно идентичны, это косвенный признак того, что шины из одной партии.
Если полоски на шинах абсолютно идентичны, это косвенный признак того, что шины из одной партии.
Цветные точки
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Желтая или белая точки указывают на самый легкий сегмент шины. Причем обратите внимание: на асимметричных шинах ее ставят всегда на наружной стороне. Зачем? Да чтобы установить ее рядом с вентилем, который несколько утяжеляет колесо в этом месте. Тогда при балансировке потребуется меньше грузиков.
Еще встречаются красные точки. Миф гласит, что это самое тяжелое место шины. На самом деле так обозначается место с самым большим радиусом. Шина не бывает совсем идеальной, и какая-то часть протектора чуть выше, чем остальная беговая дорожка. Опытный мастер шиномонтажа попробует уменьшить суммарное биение колеса, совместив место с малым радиусом на диске с этой красной точкой. Задача довольно сложная и требует вначале «прокрутить» отдельно диск.
Кроме полос на протекторе шины встречаются цветные точки на боковине. У каждого цвета свой смысл.
Кроме полос на протекторе шины встречаются цветные точки на боковине. У каждого цвета свой смысл.
Цветные маркировки на шинах — это своего рода шпаргалки для сотрудников склада, мастера шиномонтажа и для автовладельца. Главное — уметь их читать.
Гаражные мифы: зачем на шинах цветные полоски и точки?
Объяснений — множество: мол, таким образом обозначают сорт резины или помечают бракованную партию, которая почему-то попала в продажу. Есть даже мнение, что шины без таких полос — гарантированная некондиция. Все это выдумки. Гаражные мифы: зачем на шинах цветные полоски и точки?
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