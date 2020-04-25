Гаражные мифы: зачем на шинах цветные полоски и точки?

Объяснений — множество: мол, таким образом обозначают сорт резины или помечают бракованную партию, которая почему-то попала в продажу. Есть даже мнение, что шины без таких полос — гарантированная некондиция. Все это выдумки.

Полосы могут быть разной ширины, цвета и расположения. Но у них есть одна общая характерная черта. Обратите внимание: полоса идет всегда по всей окружности шины. При этом краска никогда не попадает в канавки. Что же это за маляр, которому не лень вот так «художественно» рисовать на каждой шине?

Если бы форсунка напыляла краску на вращающуюся шину, то полоски легли бы идеально. А эти нанесены не совсем ровно. Значит ли это, что их наносят вручную?

Кто рисует полосы на шинах?

Полосы появляются на стадии производства шины.

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В производственном цехе на сборочном барабане для изготовления шин последовательно накладывают воздухонепроницаемый слой и слой текстильного корда, а также монтируют бортовые кольца. Дальше идут боковины и металлокордный брекер, а потом — протекторный слой . Характеристики последнего влияют на то, какой будет шина: мягкой даже в самые лютые морозы или достаточно твердой и износостойкой в жару. И поэтому очень важно, чтобы при сборке шины, перед вулканизацией, на нее установили правильную протекторную ленту. Именно для этого на полосах сырой протекторной резины еще в заготовительном цехе наносят цветные полосы.

После этого собранная шина попадает в вулканизационную пресс-форму. Снаружи ее сжимают секторы, на которых нанесен ножевидный рельеф. Этот рельеф сформирует потом впадины, канавки и прорези на шине, перерубив цветные полосы. Далее, под воздействием внутреннего давления и высокой температуры, происходит вулканизация шины. И вот готовое изделие извлекают из пресс-формы.

На поверхности протектора цветные полосы перерезаны ламелями. Под воздействием температуры и смещения слоев еще сырой резины полосы немного повело в сторону. Но они есть, и они представляют собой замкнутые окружности.

Второй раз полосы готовы послужить при хранении на складе. Шины находятся в вертикальном положении, стоят гигантскими шеренгами, при этом обозначений типоразмеров и даже производителей шин не видно. Поэтому работникам склада, вместо того, чтобы разглядывать рисунки протекторов и рассуждать об их асимметричности или направленности, проще с помощью полос определить тип шины и отгрузить нужные. Впрочем, на некоторых моделях шин полос нет вовсе.

Некоторые производители используют цифробуквенные обозначения, которые не так красивы и загадочны. Видите символы в центральной части протектора?

Чем полезны полосы для покупателя?

Шины порой продают вразнобой,, особенно на рынках, — это факт. Встречался с ситуацией, когда произведенные не только в разные недели, но и в разные годы шины продавали как один комплект. Однако считается, что лучше устанавливать на автомобиль резину из одной партии. Вот тут и могут пригодиться полосы на шинах в третий раз.

Если полоски на шинах абсолютно идентичны, это косвенный признак того, что шины из одной партии.

Цветные точки

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Желтая или белая точки указывают на самый легкий сегмент шины. Причем обратите внимание: на асимметричных шинах ее ставят всегда на наружной стороне. Зачем? Да чтобы установить ее рядом с вентилем, который несколько утяжеляет колесо в этом месте. Тогда при балансировке потребуется меньше грузиков.

Еще встречаются красные точки. Миф гласит, что это самое тяжелое место шины. На самом деле так обозначается место с самым большим радиусом. Шина не бывает совсем идеальной, и какая-то часть протектора чуть выше, чем остальная беговая дорожка. Опытный мастер шиномонтажа попробует уменьшить суммарное биение колеса, совместив место с малым радиусом на диске с этой красной точкой. Задача довольно сложная и требует вначале «прокрутить» отдельно диск.

Кроме полос на протекторе шины встречаются цветные точки на боковине. У каждого цвета свой смысл.

Цветные маркировки на шинах — это своего рода шпаргалки для сотрудников склада, мастера шиномонтажа и для автовладельца. Главное — уметь их читать.

Гаражные мифы: зачем на шинах цветные полоски и точки? Объяснений — множество: мол, таким образом обозначают сорт резины или помечают бракованную партию, которая почему-то попала в продажу. Есть даже мнение, что шины без таких полос — гарантированная некондиция. Все это выдумки. Гаражные мифы: зачем на шинах цветные полоски и точки?

А вы слышали, что в России вводится обязательная маркировка автомобильной резины?

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