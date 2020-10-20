Страховщикам не несут техосмотр

Во время карантина автогражданку продавали без диагностической карты, но до 31 октября ее следует оформить и передать номер страховщику. Сделали это до сегодняшнего дня всего 10% клиентов.

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Первыми забеспокоились в «АльфаСтраховании» — лишь 10% купивших ОСАГО во время карантина уведомили компанию о прохождении ТО, направив в страховую компанию данные диагностической карты, сообщает korins.ru. Между тем, в компании напоминают, что номер карты нужно сообщить до 31 октября (включительно), потому что после этой даты, если водитель попадет в аварию по своей вине, страховщик взыщет с него всю сумму произведенной выплаты.

Напомним, начиная с 1 марта, согласно поправкам в закон об ОСАГО, страхователи при заключении договора могли купить полис без диагностической карты (необходима для автомобилей старше четырех лет) и пройти техосмотр позднее. Объяснялось это тем, что пункты техосомтра в этот период не работали. С 1 октября таких клиентов обязали оформить диагностическую карту в срок до 1 ноября. Но они не торопятся это сделать.

Только в «АльфаСтраховании» в зоне риска находятся около 700 тыс. страхователей, воспользовавшихся послаблением и не прошедших ТО или не известивших об этом компанию. Это тревожный знак, отмечают в компании, так как срок подходит к концу. За оставшиеся почти две недели большинство автовладельцев должны выполнить требования закона.

Список аккредитованных операторов для прохождения технического осмотра размещен на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Конкретно «АльфаСтрахование» просит передать данные и фото диагностической карты, воспользовавшись специальной формой на сайте страховой компании, через мобильное приложение или обратившись в филиал компании.

Однако, ЦБ ранее заявлял, что страховщики должны самостоятельно провести ревизию, выявить те договора, которые заключены без техосмотра и после 31 октября получить сведения из единой информационной системы техосмотра о прохождении или непрохождении ТО владельцами таких полисов. Если с документом все в порядке, они сами должны внести его номер в информационную систему ОСАГО.

Значит ли это, что что-то поменялось, пока неизвестно, мы запросили информацию в РСА, комментарий по этом поводу сейчас готовят. В любом случае, нелишне напомнить тем, кто забыл про техосмотр, но имеет на руках действующий полис, что пройти его нужно незамедлительно до 1 октября. И лучше не в последний день, так как на пунктах ТО могут образоваться очереди.

Техосмотр по новым правилам с фотографиями автомобиля и фиксацией его местоположения будут проводить уже с 1 марта.



Фото: Алексей Смышляев/ТАСС

