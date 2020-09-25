Правительство утвердило новые правила техосмотра — потребуются две фотографии машины, а диагностическую карту ГИБДД сможет аннулировать.

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Новые правила проведения техосмотра вступят в силу вместе с поправками в закон о техосмотре, то есть, кроме отдельных положений, с 1 марта. В документе также прописан порядок аннулирования выданных диагностических карт.

Процедура техосмотра

При диагностике автомобиля будет делаться две фотографии: до и после. Их вместе с координатами места съемки внесут в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИС ТО). Координаты места съемки при этом не должны быть дальше 150 метров от пункта ТО. Таким образом, автовладельцы больше не смогут купить техосмотр даже не заехав на пункт ТО.

Перед началом диагностики оператор должен убедиться, что идентификационный номер автомобиля или кузова, рамы, кабины совпадает с тем, что написано в свидетельстве о регистрации или ПТС. Если не совпадают номера, марка или модель машины, то оператор вносит в ЕАИС ТО пометку об отказе от проведения операции, указывая причины.

Оплатить услугу автовладелец должен до начала диагностики, стоимость ТО устанавливает оператор, но она не может превышать планку, установленную региональными властями по методике, разработанной Федеральной антимонопольной службой. Сейчас ФАС готовит новую методику, так как старые цены были слишком низкими и не оправдывали затрат на техосмотр даже без фотофиксации.

Мобильные пункты ТО разрешаются в тех муниципальных образованиях, где не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности пунктами ТО — есть и такие, напоминает «Российская газета». При этом работать они смогут только в границах определенного региона.

Диагностическая карта

После осмотра оператор оформляет диагностическую карту в ЕАИС ТО и подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью. Автовладелец может также затребовать ее в бумажном виде с подписью эксперта и печатью оператора.

Теперь ГИБДД сможет карту аннулировать, если выяснится, что автомобиль фактически техосмотр не проходил или был неисправен, а карту владельцу все равно выдали. Сведения об аннулировании вносятся в систему ЕАИС ТО одновременно с принятием решения о привлечении к ответственности оператора техосмотра.

Госавтоинспекция обязана в течение трех дней проинформировать о своем решении владельцев машины, ее собственника, страховщика, выдавшего ОСАГО, а также Российский союз автостраховщиков (РСА).

В этом случае владельцу машины придется пройти техосмотр заново, хотя договор ОСАГО при аннулировании карты расторгнут не будет. Но если автовладелец попадет в ДТП по собственной вине, то страховая компания, возместив ущерб пострадавшему, после взыщет с виновника всю сумму.

В России введена единая автоматизированная система техосмотра. В частности, в ней в течение пяти лет будут храниться диагностические карты, и их невозможно будет уничтожить или изъять.



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