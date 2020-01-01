Постановлением правительства регламентированы особенности оформления диагностических карт, присвоение им статуса действующих и срок хранения.

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении в России единой автоматизированной системы техосмотра (ТО). В системе, оператором которой станет МВД, будут содержаться сведения о марке и модели автомобиля, его идентификационный номер (VIN), номера кузова, шасси, регистрационной карты со сроком ее действия, показания одометра, дата проведения техосмотра, данные о месте прохождения ТО и операторе.

Срок хранения диагностических карт в системе — не менее 5 лет, в течение этого срока их невозможно будет уничтожить или изъять.

Документ, кроме всего прочего, регламентирует способы защиты данных электронных документов и порядок взаимодействия всех участников процедуры техосмотра.

Для операторов предусмотрен и сдерживающий механизм — если пропускная способность пункта ТО превышена, система просто не позволит оформлять диагностические карты. Будут исключены случаи, когда оператор выдает сотни карт, притом что оборудование позволяет проверять лишь несколько десятков автомобилей.

Кроме того, с 21 марта 2021 года вступят в силу новые правила прохождения техосмотра: предусмотрена фотофиксация процедуры, а диагностическая карта будет оформлена в электронном виде и подтверждена цифровой подписью. Таким образом власти пытаются остановить массовое оформление диагностических карт без проведения реального техосмотра. Это уже превратилось в обычную бюрократическую процедуру — карту покупают, так как без нее не оформят ОСАГО. Причем часто купить техосмотр предлагают сами страховщики, как допуслугу.

Фотографирование процесса техосмотра хотели ввести с июня 2020 года, но из-за пандемии сроки решили сдвинуть. Подробнее о требованиях к фото транспортного средства, проходящего техосмотр, читайте тут.



Фото: Егор Алеев/ТАСС