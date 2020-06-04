Минтранс утвердил новые требования к процедуре техосмотра

Транспортные средства будут дважды фотографировать, фиксируя координаты и время снимков.

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Минтранс установил требования к фото транспортного средства, проходящего техосмотр, а также к порядку и срокам его хранения в единой автоматизированной информационной системе техосмотра и точности координат нахождения пункта техосмотра и транспортного средства. Соответствующий приказ № 97 опубликован на государственном портале правовой информации.

Автомобили, мотоциклы и грузовики во время техосмотра будут дважды фотографировать — до и после техосмотра. Первая фотография должна содержать изображение передней части с включением марки, цвета и госномера, аналогичные требования и к фото задней части автомобиля на выезде. Нововведение предполагает исключение возможности покупки диагностических карт.

Каждый снимок будет подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью техэксперта, проводившего диагностику, и храниться в единой информационной системе техосмотра ЕАИСТО (курирует МВД) в течение пяти лет. После истечения этого срока оператор удалит фотографии из системы.

Файлы с фотографиями не должны «весить» менее 300 и более 700 килобайт и иметь разрешение 1280 на 720 пикселей.

От обязательного фотографирования идентификационного номера транспортного средства, которое изначально также планировали, решено было отказаться, чтобы уменьшить время техосмотра, не перегружать базу и автоматизировать процесс фиксации.

Эксперты все же сомневаются, что фотографирование автомобиля сделает невозможной покупку диагностических карт, как сейчас, когда карту можно приобрести не выходя из дома. Просто автовладельцам теперь придется приезжать на пункты ТО, а будет ли при этом машина проверена, вопрос. Скорее всего, техосмотр как был, так и останется приложением к страховому полису ОСАГО.

Приказ Минтранса вступит в силу 1 марта 2021 года вместе с масштабной реформой техосмотра, которая должна была вступить в силу 8 июня, но из-за пандемии ее отложили до 1 марта 2021 года.



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