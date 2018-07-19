Реформу техосмотра отложили на неопределенный срок

Ее долго готовили, но поняли, что и она сырая, и карантин — не самое подходящее время.

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Новый закон о техосмотре должен был вступить в силу 8 июня, а целью его было победить сложившуюся практику покупки диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. В новом законе, в частности, предусмотрен штраф в 2 тыс. руб. за эксплуатацию автомобиля, не прошедшего ТО, ужесточаются требования к операторам. И вот, как стало известно «Коммерсанту», Минэкономики решило перенести сроки вступления в силу 122-го федерального закона (в нем заложена масштабная реформа ТО) в связи с усложнением экономической ситуации и распространением коронавируса. В этот период нужно максимально сократить контакты между людьми.

Перед тем как принять решение, Минэкономразвития провело консультацию с операторами ТО, бизнесом, МВД, Минтрансом и РСА. Бизнесу обещают компенсировать издержки.

В Госдуме поддержат поправки об отсрочке законопроекта, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев отметил, что дело даже не в контактах между людьми, они в любом случае будут, просто в текущих условиях количество самих операторов может уменьшиться.

Есть много нерешенных вопросов, в оставшееся время власти не успеют подтвердить аккредитацию всех операторов, может возникнуть дефицит услуг и очереди на пунктах ТО, что тоже недопустимо. Кроме того, надо предусмотреть, чтобы новые машины проходили техосмотр не раз в три года, а в четыре-пять лет, этого достаточно. Новые автобусы также можно проверять реже, чем прописано в законе.

Также специалисты говорят о чрезмерных требованиях к оборудованию пунктов ТО. За оставшиеся два месяца выполнить их нереально.

То есть вопросов к новому закону много, время внедрения новых правил неподходящее, и реформу, скорее всего, отложат, о принятом решении Минэкономразвития обещает сообщить в ближайшее время.