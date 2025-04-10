Методичка ГАИ: как надо гасить конфликты на дороге

«За рулем» разобрал методичку ГАИ по общению с агрессивными водителями

Каждый день сотрудники ГАИ становятся участниками десятков дорожных конфликтов – мелких и не очень. Иногда доходит до крайностей.

Совсем свежий пример: 25 февраля москвич напал с ножом на старшего лейтенанта ГАИ после замечания о нарушении ПДД. Мужчина на Hyundai проехал под знак «Въезд запрещен» («кирпич»). Это увидели сотрудники ГАИ и остановили автомобиль. Водитель с их доводами не согласился, вел себя неадекватно и попытался скрыться. Однако водителю помешали уехать. Тогда в качестве последнего аргумента мужчина достал нож и ранил инспектора в руку. Вскоре агрессор был пойман и доставлен в отделение полиции. Теперь нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Со старшим лейтенантом все хорошо. Ему оказали помощь медики.

Конфликт с водителем для инспектора ГАИ не редкость, а почти что профессиональная норма. И умение вовремя погасить напряжение, чтобы не превращать остановку водителя в боевик, – целое искусство, которому он обязан научиться.

Для этого МВД и разрабатывает специальные методички для своих сотрудников. Одну из таких, касающуюся разрешения конфликтных ситуаций на дороге, мы с вами рассмотрим сегодня.

Методичка ГАИ по устранению конфликтов

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России выпустил методические рекомендации, которые призваны помочь сотрудникам полиции находить общий язык с гражданами, настраиваться на их волну и снижать напряжение в общении. Звучит как прогрев к очередному инфоцыганскому курсу по психологии? Однако, углубившись в детали документа, выясняется, что пособие весьма полезное, если не сказать увлекательное. Полную версию вы найдете по этой ссылке.

Для наглядности специалисты смоделировали четыре типовые ситуации общения инспектора и водителя, включающие совокупность ошибок, которые допускают сотрудники ГАИ. Эти ситуации легли в основу учебного фильма «Совершенствование коммуникативной и правовой компетентности сотрудников ДПС Госавтоинспекции». Мы с вами посмотреть учебный фильм, к сожалению, не сможем, так как он предназначен для внутреннего использования и в открытом доступе его нет. Однако те самые типичные ситуации с ошибками инспекторов и правильными алгоритмами их действий непременно рассмотрим.

Ситуация 1: «Почему вы не представились?»

Описание. Сотрудник ДПС останавливает автомобиль. Для проверки документов к транспортному средству подходит его напарник. Водитель возмущен тем, что сотрудник не представился и не озвучил причину остановки, раздражен и отказывается предъявить документы. Вступая в диалог с сотрудником Госавтоинспекции, он использует саркастические выражения, многократно переводит направление беседы с проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на сторонние темы. Выполнив только одну административную процедуру (остановку транспортного средства), сотрудник ДПС Госавтоинспекции отпускает водителя.

Психологический анализ ситуации из методички. С начала диалога водитель демонстрирует свою лидирующую позицию, первым задав вопрос сотруднику и обозначив свой скептический настрой по отношению к ДПС Госавтоинспекции, выраженный во фразе «А Вы кто?».

Именно водитель выстраивает диалог, который соответствует бытовой форме общения и не отвечает нормам деловой этики. Сотрудник неосознанно поддерживает такой формат общения, усиливая его фамильярным обращением к своему напарнику («Петрович, иди сюда»), что недопустимо для представителя государственной власти и снижает не только субъективный имидж сотрудника, но и службы в целом.

Правильный алгоритм действий по методичке. Приведенная ситуация взаимодействия участника дорожного движения с сотрудником Госавтоинспекции является одним из примеров коммуникативной несостоятельности последнего. Ошибкой сотрудника является и то, что он сам задает и отвечает на вопросы водителя, не относящиеся к выполнению профессиональной деятельности, тем самым поддерживая диалог неформального характера.

Ситуация 2: «Какой еще осмотр?»

Описание. Сотрудник ДПС останавливает грузовое транспортное средство с нечитаемым регистрационным знаком. Подойдя к ТС, он уговаривает водителя представить документы для проверки и устранить нарушение. С начала диалога водитель осуществляет видеосъемку действий сотрудника, что становится причиной конфликта между ними. Водитель отказывается предоставить сотруднику ДПС возможность провести осмотр транспортного средства, в связи с чем сотрудник выполняет досмотр ТС. В ходе общения сотрудник демонстрирует незнание норм законодательства, касающихся проведения административных процедур, что служит поводом для насмешек и иронии со стороны водителя.

Психологический анализ ситуации из методички. Изначально лидерство в ситуации общения принадлежит водителю-провокатору, который с первых фраз, используя интонацию, свидетельствующую о психологическом доминировании, выстраивает диалог с позиции собственного превосходства над представителем власти (что усилено его нахождением в кабине большегрузного ТС), навязывая сотруднику роль жертвы («Ну что, старлей, хотел тебя отпустить...»).

Несмотря на внешнее спокойствие, нейтральный тон разговора, требования сотрудника звучат неубедительно, что дает водителю основание усомниться в его компетентности, служит поводом для насмешек и иронии. Используя доминирующую позицию в диалоге, водитель заставляет сотрудника оправдываться, «экзаменует» его на знание нормативных правовых актов.

В данной ситуации водитель использует манипулятивную тактику взаимодействия с целью установления контроля над сотрудником ДПС Госавтоинспекции. Проявляя с начала диалога скрытую агрессию, выраженную в командном тоне, деструктивной критике («Вы что слепой?»), обвинениях и принуждении сотрудника к оправданию («Оскорбляешь меня?»), водитель провоцирует его на проявление защитной реакции, раздражения, обиды.

Правильный алгоритм действий по методичке. Стратегия поведения с агрессором-манипулятором предполагает как минимум два пути.

Первый – не отвечать реакцией в виде раздражения («Сам слепой»). Второй путь – согласиться с ним, применив метод психологической амортизации, например: «Да, возможно, из-за усталости (плохой видимости) я действительно не заметил, но это не позволит Вам избежать ответственности за совершенное правонарушение».