Шторки на передних боковых стеклах авто — это допустимо?
Глава ГАИ обосновал незаконность установки шторок на передние боковые стекла
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Впереди лето. Тонировка спереди запрещена. А шторки?
Михаил Александрович, Ставропольский край
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Если речь идет о шторках на стеклах передних дверей, то они запрещены тоже. В соответствии с пунктом 4.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не разрешается движение, если на транспортном средстве установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла).
- О том, как убедиться в правомерности штрафа за тонировку, рассказано здесь.
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27.05.2025
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