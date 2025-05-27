Шторки на передних боковых стеклах авто — это допустимо?

Глава ГАИ обосновал незаконность установки шторок на передние боковые стекла

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Впереди лето. Тонировка спереди запрещена. А шторки?

Михаил Александрович, Ставропольский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Если речь идет о шторках на стеклах передних дверей, то они запрещены тоже . В соответствии с пунктом 4.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не разрешается движение, если на транспортном средстве установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла).

О том, как убедиться в правомерности штрафа за тонировку, рассказано здесь.