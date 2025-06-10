В Госдуме хотят запретить символику Renault в России

Депутат ГД Шеремет предложил приравнять логотип Renault к фашистской символике

Депутат ГД РФ Михаил Шеремет выступил с инициативой приравнять логотип автопроизводителя Renault к фашистской символике, запретив его использование в России.

Депутат предложил приравнять логотип Renault к запрещенной фашистской символике в случае начала производства компанией беспилотников на Украине. Это станет своего рода блоком для автоконцерна на работу в РФ, заявил он.

Ранее радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники проинформировала, что компания Renault планирует выпускать беспилотники на Украине.

Сама компания пояснила, что французское правительство связалось с ней, но заявила, что пока никакого решения принято не было.

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

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Источник: РИА Новости