В Госдуме хотят запретить символику Renault в России
Депутат ГД Шеремет предложил приравнять логотип Renault к фашистской символике
Депутат ГД РФ Михаил Шеремет выступил с инициативой приравнять логотип автопроизводителя Renault к фашистской символике, запретив его использование в России.
Депутат предложил приравнять логотип Renault к запрещенной фашистской символике в случае начала производства компанией беспилотников на Украине. Это станет своего рода блоком для автоконцерна на работу в РФ, заявил он.
Ранее радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники проинформировала, что компания Renault планирует выпускать беспилотники на Украине.
Сама компания пояснила, что французское правительство связалось с ней, но заявила, что пока никакого решения принято не было.
Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: РИА Новости
Фото:Unsplash
1422
10.06.2025
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0