#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...

В Госдуме хотят запретить символику Renault в России

Депутат ГД Шеремет предложил приравнять логотип Renault к фашистской символике

Депутат ГД РФ Михаил Шеремет выступил с инициативой приравнять логотип автопроизводителя Renault к фашистской символике, запретив его использование в России.

Рекомендуем
Лада, Атом, Москвич и не только — 6 главных новинок лета

Депутат предложил приравнять логотип Renault к запрещенной фашистской символике в случае начала производства компанией беспилотников на Украине. Это станет своего рода блоком для автоконцерна на работу в РФ, заявил он.

Ранее радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники проинформировала, что компания Renault планирует выпускать беспилотники на Украине.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Сама компания пояснила, что французское правительство связалось с ней, но заявила, что пока никакого решения принято не было.

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1422
10.06.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0