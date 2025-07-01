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Изменения в законах для водителей в июле: 4 уже в работе, одно – отложено

Новое для водителей с июля: штрафы, лимит на автокредиты, выплаты по ОСАГО

Традиционно автомобилистов в июле 2025 года ждут законодательные изменения. Некоторые из них начинают действовать с сегодняшнего дня, другие – в течение месяца. Одно пока отложено – до ноября.

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Должников ограничили в автокредите (с 1 июля)

Банки и микрофинансовые организации теперь не могут выдавать более 20% от общего объема кредитов заемщикам с долговой нагрузкой (ПДН) 50–80% от дохода. Для тех, чьи платежи превышают 80% дохода, действует лимит в 5% от всех автокредитов.

Повышение выплат по европротоколу (с 5 июля)

При разногласиях участников ДТП максимальная сумма страхового возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции выросла со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Но только при обязательной фото-/видеофиксации повреждений: без фиксации лимит остался 100 тыс. рублей. Если разногласий нет, сохраняется прежний максимум – 400 тыс. рублей.

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Рост штрафов за неостановку по требованию ГИБДД (ожидается с середины июля)

Законопроект уже принят Госдумой, но ждет одобрения Совета Федерации и подписи президента. Если это произойдет в текущем месяце, штраф вырастет в 12 раз – с 500–800 руб. до 7–10 тыс. рублей. За повторное нарушение грозит лишение прав до 6 месяцев.

Штрафы до 600 тыс. рублей за уклонение от весового контроля (ожидается с середины июля)

Для владельцев грузовиков вводятся жесткие санкции: 600 тыс. рублей за отказ от прохождения контроля. Дополнительно штрафуют за ошибки в оформлении спецразрешений: водителей – на 3–5 тыс. руб.; должностных лиц – на 20–30 тыс. руб.; юрлиц – на 50–150 тыс. рублей.

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И еще о нововведении, которое так и не состоялось (в который раз!)

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Это эксперимент по выявлению камерами водителей без полиса ОСАГО. Его планировали запустить еще 1 марта 2025 года: сначала камеры должны были фиксировать нарушителей, но вместо штрафов рассылать лишь предупреждения о необходимости оформить страховку. Однако весной эксперимент так и не стартовал, его перенесли на 1 июля 2025 года.

Теперь Минфин предложил Правительству вообще отказаться от эксперимента. Вместо тестового периода с уведомлениями предлагается включить ОСАГО-контроль с 1 ноября – сразу со штрафами.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5347
01.07.2025 
Фото:Depositphotos
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