Банк России с 1 июля вводит лимиты на выдачу автокредитов. Кого это коснется

ЦБ: новые лимиты не повлияют на возможность взять кредит для покупки авто

С 1 июля банки (крупные, с капиталом от 1 млрд рублей) и микрофинансовые организации (МФО) не смогут выдавать слишком много кредитов на покупку машин или обычных займов под залог автомобиля заемщикам с большой долговой нагрузкой, сообщает Банк России.

Ограничения коснутся людей, у которых платежи по всем кредитам «съедают» больше половины (50%) их дохода. Если долговая нагрузка заемщика от 50% до 80%, то банк/МФО может выдать таким клиентам не больше 20% от всех автокредитов и займов под залог авто. Если нагрузка выше 80%, лимит еще жестче – всего 5% от общего объема таких кредитов.

Регулятор подчеркивает: эти меры не коснутся большинства людей, покупающих машину в кредит. Возможность получить целевой автокредит (именно на покупку авто) сохранится в полном объеме.

Ограничения введены для защиты заемщиков и банковской системы от рисков. ЦБ заметил, что МФО и банки активно наращивали выдачу займов под залог авто (часто нецелевых), и почти 60% таких займов получали люди с очень высокой долговой нагрузкой (более 50%).

Таким образом Банк России хочет снизить риски, когда люди берут новые кредиты под залог уже имеющейся машины, хотя их бюджет и так сильно нагружен выплатами.

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Источник: ТАСС