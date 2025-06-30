#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Xiaomi YU7
30 июня
У нового мегапопулярного кроссовера загорелись тормоза на презентации
Xiaomi прокомментировал случай возгорания...
Chery Tiggo 8 Pro Max
30 июня
Популярный семиместный кроссовер неожиданно подешевел: известны цены
Компания Chery снизила цены на Tiggo 8 Pro Max...
Кроссовер на гарантии (!) за 850 тысяч рублей — а что с ним не так?
30 июня
Кроссовер на гарантии (!) за 850 тысяч рублей — а что с ним не так?
«За рулем» рассказал, какая версия Москвича 3...

Банк России с 1 июля вводит лимиты на выдачу автокредитов. Кого это коснется

ЦБ: новые лимиты не повлияют на возможность взять кредит для покупки авто

С 1 июля банки (крупные, с капиталом от 1 млрд рублей) и микрофинансовые организации (МФО) не смогут выдавать слишком много кредитов на покупку машин или обычных займов под залог автомобиля заемщикам с большой долговой нагрузкой, сообщает Банк России.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Ограничения коснутся людей, у которых платежи по всем кредитам «съедают» больше половины (50%) их дохода. Если долговая нагрузка заемщика от 50% до 80%, то банк/МФО может выдать таким клиентам не больше 20% от всех автокредитов и займов под залог авто. Если нагрузка выше 80%, лимит еще жестче – всего 5% от общего объема таких кредитов.

Регулятор подчеркивает: эти меры не коснутся большинства людей, покупающих машину в кредит. Возможность получить целевой автокредит (именно на покупку авто) сохранится в полном объеме.

Рекомендуем
Непобедимый Кром, Ольгин крест, многоэтажная башня... — 7+ поводов поехать в Псков

Ограничения введены для защиты заемщиков и банковской системы от рисков. ЦБ заметил, что МФО и банки активно наращивали выдачу займов под залог авто (часто нецелевых), и почти 60% таких займов получали люди с очень высокой долговой нагрузкой (более 50%).

Таким образом Банк России хочет снизить риски, когда люди берут новые кредиты под залог уже имеющейся машины, хотя их бюджет и так сильно нагружен выплатами.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
Количество просмотров 22
30.06.2025 
Фото:Евгений Мессман/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0