4 способа не платить по автокредиту — законно и без последствий

«За рулем» рассказал, как договориться с банком об отмене выплат по кредиту

Когда денег на выплату автокредита катастрофически не хватает, многие автовладельцы впадают в панику. Ситуация, мягко говоря, неприятная. Но не спешите заказывать панихиду по своей машине.

Закон предлагает ряд инструментов, которые помогут выйти из долговой ловушки или хотя бы существенно снизить финансовую нагрузку.

Способ 1. Поиск нарушений в кредитном договоре

Банки и микрофинансовые организации нередко допускают ошибки при составлении договоров. Опечатки, неточности, неправильно оформленные подписи или отсутствие необходимых документов могут стать веским основанием для расторжения соглашения. А в вашей ситуации вам только этого и надо.

Особенно часто проблемы возникают при оформлении онлайн-кредитов. В таких случаях доказать, что договор заключили именно вы, гораздо сложнее, чем при личном визите в банк.

Это связано с тем, что у банка может не быть достаточных доказательств вашего согласия с условиями кредита. В юридической практике это называется «недостаточностью доказательств волеизъявления» – то есть отсутствием подтверждения того, что вы сознательно и добровольно приняли условия договора.

В спорах с банком этот нюанс иногда можно использовать для оспаривания самого кредита или его условий.

В обзоре судебной практики Верховного суда РФ на этот счет есть множество интересных случаев. Например, если банк не может подтвердить, что телефон или электронная почта принадлежали именно заемщику, договор может быть признан недействительным.

Кстати, даже если вы регулярно платили по кредиту и в назначении платежа указывали «оплата по кредитному договору», это еще не гарантирует, что суд признает факт заключения кредитного договора. Суд рассматривает ситуацию в целом: как был оформлен договор, есть ли подтверждения вашего согласия, не допускал ли банк ошибок или нарушений.

2. Использование страхового покрытия

При оформлении автокредита банк практически всегда предлагает страхование жизни и здоровья. По условиям полиса страховая компания должна погасить кредитную задолженность при наступлении страхового случая.

На практике доказать право на выплату крайне сложно. Готовьтесь к тому, что страховщики будут использовать любые зацепки для отказа.

Потеряли трудоспособность из-за инсульта? – Они найдут справки о посещении вами поликлиники еще до оформления кредита и откажут на основании сокрытия информации о состоянии здоровья. Потеряли работу и перестали платить, но при этом продолжали официально числиться на высокооплачиваемой должности? – Страховая компания может сослаться на несоответствие реальных обстоятельств заявленным.

Как видите, страховые компании тщательно проверяют не только здоровье заемщика, но и его финансовое положение, стараясь минимизировать свои выплаты. Поэтому будьте готовы к серьезной проверке и возможным спорам.

Способ 3. Использование срока исковой давности

В России срок исковой давности по кредитам составляет 3 года (ст. 200 ГК РФ). Этот срок начинается с момента, когда заемщик перестал выполнять свои обязательства по возврату средств, то есть с момента вашей первой просрочки. Если банк пропустит этот срок, он не сможет подать иск в суд. То же самое касается коллекторов.

Важная ремарка: даже если банк подал на вас в суд спустя много лет после просрочки, это еще не означает, что он автоматически проиграет. Чтобы суд отклонил требования банка, должник должен участвовать в заседании и доказывать пропуск срока исковой давности. В суде вы подаете ходатайство о применении срока исковой давности и прикладываете доказательства – как минимум выписку по счету и кредитный договор с графиком платежей.

Если этого не сделать, даже через 50 лет банк может взыскать долг. Поэтому очень важно не игнорировать повестки и обязательно заявлять о пропуске срока, если он действительно истек. По собственной инициативе проверять сроки давности суд не будет.

На практике такое случается редко: у банков работают штатные юристы, которые держат всех должников на карандаше. Но даже если приставы закрыли дело, банк может инициировать новое производство через полгода (ч.1 п.5 ст. 46 ФЗ № 229), и тогда за вас снова возьмутся. Так что в теории «беготня» от судебных приставов может продолжаться десятилетиями, пока долг не будет погашен или списан по решению суда – например, через банкротство.

Способ 4. Процедура банкротства

В отличие от предыдущих способов, этот является максимально прямым и юридически однозначным путем избавления от долгов. Банкротство может быть судебным или внесудебным. Право на него имеет каждый гражданин при соблюдении определенных условий (см. ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)»).

Внесудебное банкротство подходит тем, у кого нет ни официальных доходов, ни имущества, которое можно продать в счет погашения долгов. В этом случае долги просто списываются – конечно, если, опять-таки, соблюдены все условия.

подходит тем, у кого нет ни официальных доходов, ни имущества, которое можно продать в счет погашения долгов. В этом случае долги просто списываются – конечно, если, опять-таки, соблюдены все условия. Судебное банкротство – процедура более сложная. Ее запускают через арбитражный суд. Там вам могут предложить реструктуризировать долги (то есть пересмотреть условия выплат), а могут и распродать ваше имущество.

При этом «бомжевать» вас никто не заставит: далеко не все имущество пойдет с молотка. Закон защищает базовые нужды граждан. В конкурсную массу (под этим странным термином понимается все имущество банкрота, которое можно продать, чтобы погасить долги перед кредиторами) не включают:

единственное жилье (если оно не в ипотеке),

алименты и детские пособия,

личные вещи (если это не золото и бриллианты),

автомобиль, если он нужен по инвалидности,

личное подсобное хозяйство.

И если вам вдруг показалось, что банкротство – это легальный способ «обнулиться» и разжиться на невыплаченных долгах, то увы – вам показалось. Закон строго следит за такими попытками, и вместо выгоды можно получить только лишние проблемы. Финансовый управляющий тщательно проверяет все крупные сделки, которые вы совершали за последние три года. Если выяснится, что вы, к примеру, подарили квартиру родственнику перед подачей на банкротство, чтобы спасти ее от продажи, то такую сделку могут признать фиктивной и отменить.

Иногда заемщикам удается заключить мировое соглашение с кредиторами. И это вполне рабочий вариант, особенно если обе стороны готовы к диалогу. В чем суть? Вместо распродажи имущества или полной отмены долгов стороны договариваются об удобных условиях погашения: уменьшают сумму, продлевают срок выплат, снижают проценты и т.д.

Для должника это – шанс избежать жесткого банкротства, сохранить имущество и не получить ограничений, которые обычно идут в комплекте с процедурой. А для кредиторов – хоть какая-то гарантия вернуть свои деньги, пусть и не сразу.

Бонус

Как мы уже писали в начале, просто не платить автокредит не получится – не существует у нас такого закона, зато есть способы уменьшить сумму долга или пройти процедуру банкротства, кардинально решив все финансовые проблемы.

И напоследок – еще немного информации к размышлению. Мало кто знает, но в России действует так называемый принцип соразмерности неустойки. Звучит очень непонятно, но на деле все просто. Если банк начислил вам огромную неустойку (предположим, пени и штрафы превышают сумму самого долга) суд может снизить ее по собственной инициативе (ч.1 ст. 333 ГК РФ).

Это означает, что даже при многолетней просрочке у вас есть реальный шанс значительно уменьшить задолженность через суд. Главное – не прятать голову в песок. Посещайте судебные заседания и активно участвуйте в процессе, пуская в ход все необходимые доказательства и аргументы. В общем, отнеситесь к этой возможности как к второму шансу – начать жизнь с чистого листа, выбравшись из долговой ямы и закончив игры в прятки с кредиторами.

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

Реклама:

ПАО Банк ВТБ, ИНН: 7702070139, erid 25H8d7vbP8SRTvG5CvuVeP

ООО "Тинькофф.Партнеры", ИНН: 7743369908, erid 25H8d7vbP8SRTvK4GjQXjd

ПАО "СОВКОМБАНК", ИНН: 4401116480, erid 25H8d7vbP8SRTvGZQjr3pW

«За рулем» назвал все санкции за ложь при оформлении кредита на автомобиль.