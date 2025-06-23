Подготовка к автокредиту: как «почистить» кредитную историю

«За рулем» рассказал, как повысить шансы на одобрение кредита и снизить процент

Мечтаете о новом автомобиле, но необходимой суммы скопить не удалось? Это сегодня распространенная ситуация. По данным «Автостата», 46% автомобилей в России сегодня приобретается в кредит. Это отличное решение, правда, есть одно «но»: не вы выбираете условия кредита – их вам диктует ваше финансовое прошлое.

Как быть, если ваша кредитная история не идеальна с точки зрения банка и, на первый взгляд, все безнадежно: просрочки, микрозаймы, незакрытые кредитки? Даже у такой истории есть шанс на реабилитацию. Пошаговая инструкция из пяти пунктов ждет вас ниже.

1. Наведайтесь в БКИ – там вас могут ждать «сюрпризы»

Только представьте: по данным НАФИ, большинство россиян (61%) никогда не проверяли свою кредитную историю. Около 8% делали это один раз, а 7% – несколько раз за всю жизнь. И только 15% опрошенных проверяли свою кредитную историю хотя бы раз. А ведь проверка кредитной истории перед крупным кредитом сродни комплексной диагностике перед дальней поездкой.

В России вы имеете право бесплатно дважды в год получать отчет о своей кредитной истории. Это можно сделать через любое бюро кредитных историй (БКИ), которое зарегистрировано в Центральном банке РФ. Такое право закреплено в Федеральном законе № 218-ФЗ «О кредитных историях» и подтверждается информацией на официальном сайте Банка России. На практике это значит, что:

бесплатно вы можете запросить полный кредитный отчет не более двух раз в календарном году;

один из этих запросов может быть оформлен на бумажном носителе (например, лично в офисе бюро), а второй – в электронном виде;

дополнительные запросы в тот же календарный год будут платными, независимо от способа подачи.

Цена запроса на кредитную историю может зависеть от множества факторов и в основном устанавливается самими бюро. В большинстве БКИ запрос в электронном виде будет стоить около 300-500 рублей. Это самый распространенный и удобный формат, поскольку результат вы получаете быстро (от нескольких минут до нескольких рабочих дней) и онлайн.

В случае запроса на бумаге или через почту это, естественно, займет больше времени. Ведь такой отчет еще нужно распечатать, упаковать и отправить. Да и стоит он в среднем на 200 рублей дороже.

2. Платите по счетам заранее

Думаете, главное – не допускать просрочек? На самом деле это только половина дела. Представьте двух заемщиков: оба платят вовремя, но один делает это в последний момент, а второй всегда погашает долг за 2-3 дня до установленного срока. На первый взгляд, разницы нет, но на самом деле она огромная. Скоринговые системы (специальные алгоритмы, которые банки используют для оценки кредитоспособности заемщика) обращают внимание не только на то, чтобы вы не пропустили срок платежа, но и на то, как именно вы выполняете свои обязательства.

Если вы платите «впритык», это может восприниматься как сигнал, что вы еле сводите концы с концами. Следовательно, вам сложно планировать бюджет, и вы рискуете угодить в финансовую яму.

А вот те, кто погашает долг заранее, производят впечатление людей, которые ответственно распоряжаются своими финансами и прогнозируют риски. Для банков это важный индикатор, потому что такие заемщики имеют меньше шансов стать неплатежеспособными.

Именно поэтому те, кто платит немного раньше срока, часто получают кредиты на более выгодных условиях – с пониженными процентными ставками и более значительными одобренными суммами.

3. Избавьтесь от «финансового хлама»

Если вы думаете взять автокредит, проверьте, нет ли у вас «финансового хлама» в виде мелких кредитов и рассрочек. Часто люди не закрывают беспроцентные рассрочки на технику или одежду, думая, что раз там нет переплаты, то и проблем тоже нет. А потом удивляются, почему им дают такую высокую ставку по автокредиту. Хотя на самом деле все закономерно: банк тем самым страхует себя от ваших потенциальных проблем с финансами.

Банки внимательно оценивают так называемый показатель долговой нагрузки (ПДН) – это соотношение между суммой среднемесячных платежей по всем кредитам человека и его среднемесячным доходом. Прежде чем обращаться в банк, посчитайте, какая доля вашего дохода уходит на платежи по кредитам. Если больше 30%, то ситуация тревожная, а если больше 50% – ужасающая.

Часто бывает выгоднее погасить даже мелкую беспроцентную рассрочку, чем оставить ее на время выплат по автокредиту. Давайте посчитаем. Предположим, у вас есть беспроцентная рассрочка на телевизор стоимостью 40 000 рублей, по которой вы платите по 2000 рублей ежемесячно. Если вы решите взять трехлетний автокредит в размере 700 000 рублей, то наличие рассрочки гипотетически приведет к увеличению ставки по автокредиту на 2%.

Таким образом, за три года ваша переплата по автокредиту составит 36 000 рублей. При этом какое-то время вам все еще нужно будет ежемесячно отдавать еще и по 2000 рублей в счет рассрочки. Дорогой получается телевизор.

4. Подарите новую жизнь старым кредиткам

Логично полагать, что перед новым кредитом надо закрыть все старые карты. Но это не так. Дело в том, что длительность кредитной истории является ценным активом потенциального заемщика. Такими вещами не разбрасываются. Карта с многолетней безупречной историей – как водительский стаж без аварий и штрафов: чем он дольше, тем ниже для вас стоимость страховки и выше доверие страховщиков. В мире финансов такая «безаварийная езда» повышает ваш кредитный рейтинг и делает вас привлекательным клиентом для банков.

Мораль: не стреляйте себе в ногу, закрывая старые карты с безупречной историей буквально за пару недель до запроса на автокредит. Вместо этого лучше уменьшите кредитный лимит и просто держите ее «полной». Это сохранит всю положительную историю, но не будет считаться потенциальной задолженностью.

Допустим, у вас есть кредитка с лимитом 100 000 рублей. Даже если вы ею не пользуетесь, для скоринговой системы это потенциальные 100 000 рублей, которые вы можете «занять» у банка в любой момент. Уменьшите лимит до 10 000 рублей, и ваша потенциальная долговая нагрузка в глазах системы снизится, а положительная история сохранится.

5. Активируйте режим финансовой стерильности

За 30-45 дней до визита в автосалон уходите на «финансовый карантин». В этот период скоринг особенно чутко реагирует на любые ваши действия – вернее, на ваше бездействие. В этот период даже неоплаченный штраф 500 рублей может стать фатальным, если ГАИ передаст информацию судебным приставам, а те внесут соответствующую запись в вашу кредитную историю.

Помните, что любая задолженность, которая попадает в руки приставов, может привести к негативным записям в кредитной истории и значительно снизить ваш скоринговый балл. Это, в свою очередь, может сильно повлиять на условия получения автокредита. Такие истории происходят регулярно. Поэтому за месяц до подачи заявки на автокредит проверьте все возможные источники задолженностей: коммунальные платежи, штрафы, налоги. Это финансовая гигиена, которая может сэкономить вам немалые деньги.

Вместо заключения

Начните «зачистку» кредитной истории минимум за полгода, а в идеале даже за 9-12 месяцев до планируемой покупки автомобиля. Как показывает практика, заемщики, которые планомерно готовились к автокредиту в течение года, получают более низкие ставки, чем те, кто обращается в банк спонтанно. Одобренные суммы оказываются существенно выше. На практике это означает условный выбор между Chery Tiggo 7 Pro и Haval F7 – при тех же ежемесячных платежах вам будет доступна модель классом повыше, с лучшим оснащением, просторнее и мощнее.

Помните: банк не видит, какой вы хороший человек, как усердно вы работаете и как сильно мечтаете о новом автомобиле. Он видит только цифры и факты, отраженные в вашей кредитной истории. Поэтому в ваших интересах сделать так, чтобы эти цифры говорили в вашу пользу. И тогда «тот самый» автомобиль превратится из мечты в реальность – причем на наиболее выгодных для вас условиях.

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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4 верных способа сэкономить на автокредите: «За рулем» делится принципами разумного подхода к покупке автомобиля в кредит.