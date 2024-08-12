4 верных способа сэкономить на автокредите

«За рулем» делится принципами разумного подхода к покупке автомобиля в кредит

Автокредит – тот самый случай, когда не просто можно, а даже нужно включить холодный расчет. Всего одно неловкое движение, и плюсы кредита могут легко превратиться в минусы. А ведь на кону большие деньги.

Например, в мае средний размер автокредита в России составил 1,42 млн рублей. Согласитесь, такой суммой хочется распорядиться грамотно.

В этой статье вы не найдете советов в духе «внимательно читайте договор» и «изучите разные предложения банков». Очень надеемся, что это та база, которой вы уже владеете. Предлагаем обсудить менее очевидные, но весьма эффективные способы сэкономить на автокредите.

Способ 1: оформляйте кредит в банке

На первый взгляд, звучит как: «Переходите дорогу на зеленый сигнал светофора». Но не спешите с выводами. Для покупки автомобиля в кредит у вас есть два пути: обратиться в дилерский центр или непосредственно в банк, выдающий займы. И вот тут надо понимать, что сами по себе автосалоны кредиты гражданам не выдают. Кредитованием занимаются их банки-партнеры, круг которых ограничен. Так что при обращении в автосалон вы автоматически сужаете свой выбор банковских продуктов.

Также следует знать, что без каско машину в кредит в салоне с вероятностью 99% не оформят. А это, как вы понимаете, прилично повышает стоимость покупки. К тому же вам вряд ли удастся получить заем, который не будет «обвешан» различными дополнительными опциями. Если вас не смущает такая косвенная оплата «посредничества», соглашайтесь на предложения менеджера дилерского центра. Остальным советуем идти в банк.

Способ 2: узнайте, можете ли вы стать льготником

Льготной бывает не только ипотека – в период до 2026 года в России действует государственная программа льготного автокредитования. По ней вы можете получить скидку на автомобиль в размере от 20% до 35%. Согласно постановлению правительства от 1 ноября 2023 года №1834, на льготный кредит могут претендовать:

родитель несовершеннолетнего ребенка (детей) в возрасте до 18 лет,

покупатель электромобиля,

покупатель первого в жизни автомобиля,

медицинский работник,

работник сферы образования,

владелец машины, выпущенной свыше шести лет назад, если она была в собственности минимум год и теперь сдается в трейд-ин,

мобилизованный, доброволец или военнослужащий по контракту, либо один из членов их семей,

служивший пенсионер,

человек с инвалидностью.

Если вас касается хотя бы один из пунктов, то вы вправе претендовать на льготный автокредит с господдержкой.

Имейте в виду, что купить по программе можно только машину отечественного производства, выпущенную не ранее 2023 года. Это может быть как автомобиль с ДВС, так и электромобиль. Дополнительных условий по программе достаточно много – информации хватит на отдельную статью. Такую, как эта. Рекомендуем внимательно ее изучить, а после уточнить детали уже в конкретном банке или автосалоне.

Способ 3: откажитесь от дополнительных услуг

Один из источников заработка продавцов автомобилей – так называемые дополнительные услуги. Они обходятся клиентам в десятки, а иногда и в сотни тысяч рублей. Помимо каско в тело кредита, как правило, включают расширенную гарантию и различные услуги, которые подаются как «полезные полезности». Среди наиболее популярных – SMS-информирование, консьерж-сервис и помощь на дорогах. Порой доходит даже до подписки на онлайн-кинотеатры и консультации психоаналитика (так продвигают услуги партнеров).

На «допы» приходится, в среднем, от 10% до 25% от общего размера автокредита. Доля каско обычно составляет до 10%. Хорошая новость в том, что закон предусматривает возможность отказаться от дополнительных услуг, навязанных при выдаче кредита. Конечно, желательно сделать это в процессе ознакомления с договором, а не после его подписания.

Но даже если договор уже заключен, отказаться от «допов» все еще можно. Для этого потребуется написать заявление об отказе и возврате уплаченной суммы. Адресовать письмо необходимо непосредственно той организации, которая заключила с вами договор на оказание платных услуг. В ряде случаев это может быть непосредственно банк или сторонняя организация. Ее реквизиты будут указаны в договоре.

Ссылаться необходимо на ч. 5 ст. 16 закона «О защите прав потребителей», в которой говорится, что убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. Направить заявление следует в течение 14 календарных дней. Лучше не затягивать, ведь, если пропустите сроки, деньги вам могут не вернуть.

Также основанием для отказа считается тот факт, что услуга была оказана в полном объеме до подачи заявления. Так что не советуем пользоваться теми услугами, деньги за которые вы хотите вернуть.

Способ 4: изучите предложения в зарплатном банке

Всем банкам выгодно, чтобы их кредитный портфель увеличивался, а число заемщиков росло. И, согласитесь, гораздо приятнее давать деньги в долг «своему человеку». Для зарплатных клиентов (клиенты, получающие зарплату через данный банк) у каждого банка предусмотрены свои бонусы. У одних это быстрое оформление кредита с упрощенным списком документов (в ряде случаев нужен только паспорт. – Прим. ред.), у других – пониженная ставка. Разбег составляет в среднем 0,5-2 процентных пункта, все зависит от конкретной финорганизации.

Обзор выгодных предложений от банков

Но даже если условия в зарплатном банке вас не устроили, не прекращайте поиски. Тем более что сегодня на рынке представлено много выгодных предложении. Для вас мы провели мониторинг свежих кредитных продуктов – делимся результатами.

ВТБ – рассчитать автокредит

Чтобы подать заявку, достаточно иметь смартфон и доступ к интернету. Просто заполните анкету и получите решение – обычно это занимает не более 5 минут. Если банк одобрит вам заем, документы тоже можно будет подписать онлайн.

Кстати, помните, мы с вами говорили про навязывание каско? ВТБ подобными вещами не занимается. Если вы не хотите оформлять не предусмотренную законами РФ страховку, можете от нее отказаться еще на этапе подписания договора.

Другой плюс заключается в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели под залог автомобиля.

Для оформления займа не потребуется собирать кипу бумаг из разных инстанций. Есть паспорт? Считайте, что вы в деле. Банк без комиссий переведет взятые вами деньги куда вам будет удобно. Машину вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Так что долой допуслуги – потратьте остаток средств на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

В Т-банке покупка каско также не входит в «обязательную программу». Не хотите – не платите: на вероятность одобрения кредита это никак не влияет.

А вот что действительно стоит сделать обязательно, так это попросить банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только попросить.

Совкомбанк – рассчитать автокредит

Чтобы оформить кредит до одного миллиона рублей, достаточно только российского паспорта. Если подавать заявку на сайте банка, то вы автоматически получите скидку 0,5% по кредиту. Взять недорогой автокредит будет проще, если дополнительно предоставить банку:

справку с места работы (желательно по форме банка);

данные о собственности, которую вы можете заявить в качестве залога;

сведения о поручителе по кредиту.

Без первоначального взноса можно взять в кредит до 9 млн рублей на срок до 8 лет. Кстати, если будете подать заявку через Госуслуги, это увеличит шансы на одобрение кредита на 30%.

Газпромбанк – рассчитать автокредит

Банк предлагает кредит в размере до 10 раз больше стоимости автомобиля. Так что хватит и на тюнинг, и на запасную резину, и диагностику с капитальным ремонтом. Достаточно оформить заявку на кредит и предоставить договор купли-продажи автомобиля.

Например, если ваш автомобиль по договору купли-продажи стоит 500 тысяч рублей, вам доступен кредит до 5 млн рублей. Максимальная сумма кредита – 7 млн рублей. Первоначального взноса, как и в предыдущих случаях, может не быть вовсе. Процесс оформления происходит онлайн, фотографии документов можно загрузить по безопасной ссылке, которую вам отправят в день оформления кредита.

Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Реклама: ПАО Банк ВТБ, ИНН: 7702070139, erid 25H8d7vbP8SRTvG5CvuVeP

«Газпромбанк» (Акционерное общество), ИНН: 7744001497, erid 25H8d7vbP8SRTvKZieeqSP

ПАО «Совкомбанк», ИНН: 4401116480, erid 25H8d7vbP8SRTvGZQjr3pW

ООО «Тинькофф.Партнеры», ИНН: 7743369908, erid 25H8d7vbP8SRTvK4GjQXjd