Эти автомобили, которые можно купить со скидкой от государства, признаны лучшими

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Названы самые интересные машины по госпрограмме «Семейный автомобиль»

Самыми интересными моделями Lada по программе льготного автокредитования «Семейный автомобиль» можно назвать седан Vesta и универсал Vesta SW Cross, считает коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

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Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что из российских брендов в «АвтоСпецЦентре» представлен только Москвич, поэтому оценить эффект программы льготного автокредитования проблематично.

Глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов рассказал, что под эту программу подпадает очень небольшое количество автомобилей, в основном это продукция Lada.

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Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.

Lada Vesta SW Cross
Lada Vesta SW Cross

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | За рулем
Количество просмотров 683
19.06.2025 
Фото:Depositphotos | За рулем
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Vesta SW  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфорт, практичность.
Недостатки:
невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.
Комментарий:
машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.
+7