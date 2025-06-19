Эти автомобили, которые можно купить со скидкой от государства, признаны лучшими
Названы самые интересные машины по госпрограмме «Семейный автомобиль»
Самыми интересными моделями Lada по программе льготного автокредитования «Семейный автомобиль» можно назвать седан Vesta и универсал Vesta SW Cross, считает коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.
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Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что из российских брендов в «АвтоСпецЦентре» представлен только Москвич, поэтому оценить эффект программы льготного автокредитования проблематично.
Глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов рассказал, что под эту программу подпадает очень небольшое количество автомобилей, в основном это продукция Lada.
Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.
Lada Vesta SW Cross
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Источник: «Автостат»
Фото:Depositphotos | За рулем
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19.06.2025
Фото:Depositphotos | За рулем
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Комфорт, практичность.
Недостатки:
невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.
Комментарий:
машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.
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