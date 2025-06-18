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Эти признаки верно укажут, что у машины скручен пробег

Эксперт Родионов назвал 4 признака скрученного пробега у автомобиля

Бывает, что при продаже б/у машин собственники скручивают пробег. Признаки таких манипуляций перечислил автоэксперт Никита Родионов.

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Пробег обычно скручивают у машин, которые накатали очень много километров. У таких авто часто видны сильные потертости на сиденьях, руле и педалях. Так, заводские накладки педалей стираются примерно к 100 тысячам километров пробега, пояснил эксперт.

Новые элементы салона должны насторожить покупателя, ведь их, скорее всего, установили вместо изношенных. Многочисленные царапины на порогах, кромках капота и дверях также указывают на большой пробег.

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На приборной панели можно заметить следы грубого вскрытия корпуса инструментами. Механик может заметить несоответствие между износом деталей и показаниями одометра. Так, снижение мощности двигателя говорит о сильном износе поршневой группы.

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Эксперт отмечает, что необходимо проверять цифровой след машины через отчеты на специализированных сайтах. Если авто ранее ремонтировался с пробегом в 200 тысяч километров, а спустя год его продают с пробегом 150 тысяч километров, несоответствие будет заметно в отчете.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2238
18.06.2025 
Фото:Unsplash
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