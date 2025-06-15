Скидки до 900 тыс. рублей: известный бренд устроил распродажу своих кроссоверов

В России сильно подешевел кроссовер Changan Uni-K iDD 2023 года выпуска

Марка Changan начала распродавать гибридные кроссоверы Changan Uni-K iDD 2023 г. в. с высокими прямыми скидками. Имеется в виду «дополнительная выгода», которая выросла с 400 тыс. до 900 тыс. рублей.

«Дополнительной выгодой» Changan называет прямую скидку, которая предоставляется только при условии 100% оплаты автомобиля без привлечения субсидированных кредитов по программе Changan-Finance.

Теперь Uni-K iDD 2023 г. в. стали стоить с ней 4 319 900 рублей. То есть, они на 700 тыс. рублей дешевле аналогичных авто 2024 года, для которых эта выгода по-прежнему составляет 200 тыс. рублей.

Кроссовер Changan Uni-K iDD вышел на российский рынок в декабре 2024 года, а к дилерам поступил в начале 2025 года.

Модель представляет собой гибридный кроссовер с силовой установкой на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 166 л.с. и электродвигателя мощностью 150 л.с. В сумме они выдают 316 л.с. и 585 Нм крутящего момента. В состав силовой установки входит 6-ступенчатый робот и тяговая АКБ емкостью 30,7 кВтч. Запас хода на чистом электричестве равен 135 км. Привод только передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.

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Источник: Автоновости дня