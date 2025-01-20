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В России снизились цены на пять китайских кроссоверов

Пять кроссоверов марки Changan в январе подешевели в России на 100 тыс. рублей

Пять кроссоверов популярного в России бренда Changan стали дешевле на 100 000 рублей для россиян благодаря появлению дополнительной скидки. У четырех кроссоверов марки скидку повысили на 100 тыс. рублей.

Для CS35 Plus New дисконт равен 300-350 тыс. рублей в зависимости от комплектации, для Uni-S/CS55plus скидка составляет 280 тыс. рублей, а при покупке Uni-K и его гибридной версии Uni-K iDD скидка равна 300 тыс. и 200-400 тыс. рублей соответственно.

Changan CS35 Plus
Changan CS35 Plus

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Новые цены:

  • Changan CS35 Plus New 2023 – от 1 989 900 до 2 049 900 рублей;
  • Changan CS35 Plus New 2024 – от 2 269 900 до 2 329 900 рублей;
  • Changan Uni-S/CS55plus 2023 – от 2 349 900 до 2 469 900 рублей;
  • Changan Uni-S/CS55plus 2024 – от 2 559 900 до 2 679 900 рублей;
  • Changan Uni-K 2023 – от 3 339 900 до 3 919 900 рублей;
  • Changan Uni-K 2024 – от 3 669 900 до 4 249 900 рублей;
  • Changan Uni-K iDD 2023 – 4 819 900 рублей;
  • Changan Uni-K iDD 2024 – 5 019 900 рублей;
  • Changan CS95 New (Tech 2024) – 4 509 900 рублей;
  • Changan CS95 New (Black Edition Tech 2024) – 4 579 900 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Changan

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Changan
Количество просмотров 148
20.01.2025 
Фото:Depositphotos | Changan
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