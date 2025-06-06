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Автозавод «Москвич» расширит модельный ряд

Завод «Москвич» планирует начать выпускать гибридные автомобили

К 2027-2028 годам автозавод «Москвич» рассчитывает начать выпуск гибридов. Таким образом компания расширит модельный ряд, включающий как автомобили с ДВС, так и полностью электрические, рассказал директор по инженерии продукта МАЗ «Москвич» Вадим Пономарев.

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В ближайшие несколько лет завод намерен расширить линейку, добавив гибридные модели в различных классах, включая внедорожники и седаны.

В рамках Стратегической сессии по развитию и безопасности электротранспорта в Москве представитель предприятия рассказал о перспективной модели «Москвича» с плагин-гибридной силовой установкой PHEV. Ее АКБ можно заряжать от внешней электросети.

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Пономарев также раскрыл характеристики литий-железо-фосфатного аккумулятора LFP, который может быть установлен в гибридную модель. Ее емкость равна 54 А·ч, а суммарная энергия составляет 19,7 кВт·ч. Рабочее напряжение варьируется от 350 до 400 В, а масса аккумулятора не превышает 170 кг. Система охлаждения и подогрева – жидкостная.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 939
06.06.2025 
Фото:Wikimedia
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