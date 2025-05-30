Семь мест, клиренс 190 мм — новый кроссовер российского производства

Флагманский семиместный Москвич 8 — подробный обзор и первый тест

У Москвича появилась новая флагманская модель – большой семиместный кроссовер. Мы первыми протестировали новинку и выяснили, сможет ли Москвич 8 стать у нас популярным семейным автомобилем.

Москвич 8: первое впечатление

Пытаюсь вытянуть руль на себя – не поддается. Регулируется только по вылету. Хотя удобно усесться это не мешает.

Сиденье на вид простое, но удачно распределяет нагрузку, и после нескольких часов за рулем тело не затекает. И диапазона электрических регулировок хватает, чтобы найти удобное положение людям разной комплекции.

Удивить большими экранами приборной панели и медиасистемы сегодня сложно. А то, что они дают минимум бликов, – неожиданно. Не обошлось и без фоновой подсветки. Мягкий свет распределен по всему салону и ночью создает уютную атмосферу. Когда открываешь дверь, на землю проецируется логотип Москвича.

В смешанном режиме большой и тяжелый Москвич 8 оказался довольно экономичным, потребляя всего 9 л/100 км.

Главные достоинства салона – размеры и организация пространства. Под центральным тоннелем – огромное отделение, между сиденьями – большой охлаждаемый бокс. Да еще и с возможностью регулировки температуры. В салоне находятся куча отделений: распихать мелочевку не составит труда.

На втором ряду сидеть удобно. При необходимости спинку можно откинуть в полулежачее положение.

На втором ряду сидеть удобно. Сиденья регулируются в продольном направлении и по углу наклона спинки. На третьем ряду вполне можно выдержать непродолжительную поездку.

Для пассажиров второго ряда есть дополнительные дефлекторы и разъемы для зарядки. Для обитателей третьего ряда есть свой блок отопителя с боковыми дефлекторами.

Пробраться на «галерку» можно, сдвинув правую секцию второго ряда. Учитывая габариты, места для ног хватает. А если отодвинуть сиденья второго ряда, то не только ребенок, но и взрослый смогут разместиться с комфортом. Тем более, что здесь установлен собственный блок климат-контроля и отдельные дефлекторы.

Как едет Москвич 8

Под капотом Москвича 8 стоит полуторалитровый турбомотор мощностью 174 л. с., работающий в паре с семиступенчатым преселективным роботом. Думал, что для большого кроссовера массой под две тонны двигателя с такой отдачей будет мало. Но мой скепсис не подтвердился.

Моторный отсек полностью закрыт декоративным пластиковым щитком. Есть лючки для АКБ и маслозаливной горловины с масляным щупом.

Хоть и небольшой, но запас тяги под педалью есть всегда. Благо мощный крутящий момент под триста ньютон-метров доступен с малых оборотов. В обычном режиме роботизированная коробка работает с небольшими запаздываниями. Если едешь динамично, лучше переключиться в «Спорт» – тогда паузы исчезают.

Предусмотрены еще два ездовых режима, активирующиеся тумблером: экономичный и зимний. В любом случае, разгон уверенный во всём разрешенном ПДД диапазоне скоростей. При этом и расход топлива умеренный — около 11 л/100 км в городе и примерно на два литра меньше в смешанном цикле.

Функционал медиасистемы богатый. Непривычно видеть отдельную иконку для эквалайзера.

Виртуальная приборка диагональю 12 дюймов доступна даже в базовой комплектации. Обогрев есть у лобового стекла, форсунок и всех сидений. Передние оснащены еще и вентиляцией.

Экраны приборной панели и медиасистемы выполнены в едином блоке. Руль регулируется только по углу наклона.

Хорошо согласованы настройки силового агрегата и шасси. Истинная стихия Москвича 8 – скоростная трасса. Тут он раскрывается в полной мере. Стабильно себя ведет как на ровном покрытии, так и в глубокой асфальтовой колее, оставшейся после зимы. Схема подвесок – распространенная для автомобилей этого класса: спереди McPherson, сзади упругая поперечная балка.

Роль селектора роботизированной коробки выполняет шайба. У климат-контроля есть физические клавиши основных функций.

Наслаждаться дальней дорогой помогает и неплохая шумоизоляция. На скорости в 100 км/ч я намерил чуть больше 70 дБ. Несмотря на большие низкопрофильные шины, Москвич 8 комфортен и стабилен на неровном покрытии. Пугающей раскачки нет. Подвеска мягко отрабатывает гребенку и «лежачие полицейские», не пасует на колдобинах посерьезней. И можно не опасаться приложиться днищем. Просвет под защитой двигателя составляет 19 см.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА Среди прямых конкурентов Москвича 8 можно назвать три модели. Самый доступный Chery Tiggo 8 Pro Max стоит чуть больше 3,5 млн рублей, а в топовом исполнении – почти 4 млн рублей. Под капотом либо двигатель 1.6 (186 л. с.), либо двухлитровый турбомотор мощностью 197 л. с. Chery Tiggo 8 Pro Max Jetour X90 Plus обойдется минимум в 3,5 млн рублей. Но три ряда сидений есть только в самой дорогой версии, которая стоит 4 миллиона. Под капотом турбомотор 1.6 мощностью 190 л. с. или 245‑сильный двухлитровый агрегат. Jetour X90 Plus Базовый Geely Okavango чуть дороже – 3,7–4 млн рублей. Под капотом двухлитровый турбомотор (200 л. с.) с семиступенчатым роботом. Geely Okavango

Семье понравится!

Москвич 8 – большой кроссовер с неплохой силовой установкой и приятным поведением на дороге.

Старт продаж запланирован на ближайшее время, но цены пока не объявлены. С учетом российской сборки они могут быть ниже, чем у прямых конкурентов. Тогда Москвич 8 станет привлекательным вариантом для тех, кто присматривает большой и практичный автомобиль. Особенно с тремя рядами в салоне. Ведь семиместных кроссоверов на рынке мало. Тем более, по адекватным ценам.

При сложенных сиденьях второго ряда багажник огромный. В подполье есть не только органайзер, но и место под шторку багажника.

Москвич 8

Москвич 8

Длина / ширина / высота / база 4825 / 1870 / 1758 / 2830 мм

4825 / 1870 / 1758 / 2830 мм Снаряженная / полная масса 1735 / 2215 кг

1735 / 2215 кг Объем багажника 418/2153 л

418/2153 л Максимальная скорость 170 км/ч

170 км/ч Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1499 см³; 128 кВт / 174 л. с. при 5500 об/мин; 280 Н·м при 3500 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1499 см³; 128 кВт / 174 л. с. при 5500 об/мин; 280 Н·м при 3500 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 58 л

АИ-95 / 58 л Трансмиссия передний привод; Р7

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