Его продают каждые две минуты: кроссовер за 1 млн рублей стал хитом

Кроссовер Geely Atlas IV поколения стал хитом в Китае

Кроссовер Geely Atlas IV поколения пользуется бешеным спросом в Китае. Его покупают раз в две минуты. 12,2 тысячи таких кроссоверов были проданы за 21 день. Начальная цена этого Atlas составляет 92,9 тысячи юаней (1 млн рублей).

Ранее компания Geely приводила данные по продажам Atlas за всю историю существования модели. 2 млн таких авто было продано с 2016 по 2025 годы. За этот период каждые 2,3 минуты один человек становился владельцем такого SUV.

Geely Atlas четвертого поколения вышел на рынок КНР три недели назад. Кроссовер изменился внешне и отказался от вертикальной мультимедиа в пользу горизонтального большого планшета.

Силовые агрегаты автомобиля остались прежними: турбомоторы 1,5 и 2,0 литра мощностью 181 и 218 л.с., работающие в паре с 7-ступенчатой DCT.

Geely Atlas IV

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

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Источник: «Китайские автомобили»