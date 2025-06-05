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Его продают каждые две минуты: кроссовер за 1 млн рублей стал хитом

Кроссовер Geely Atlas IV поколения стал хитом в Китае

Кроссовер Geely Atlas IV поколения пользуется бешеным спросом в Китае. Его покупают раз в две минуты. 12,2 тысячи таких кроссоверов были проданы за 21 день. Начальная цена этого Atlas составляет 92,9 тысячи юаней (1 млн рублей).

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Ранее компания Geely приводила данные по продажам Atlas за всю историю существования модели. 2 млн таких авто было продано с 2016 по 2025 годы. За этот период каждые 2,3 минуты один человек становился владельцем такого SUV.

Geely Atlas четвертого поколения вышел на рынок КНР три недели назад. Кроссовер изменился внешне и отказался от вертикальной мультимедиа в пользу горизонтального большого планшета.

Силовые агрегаты автомобиля остались прежними: турбомоторы 1,5 и 2,0 литра мощностью 181 и 218 л.с., работающие в паре с 7-ступенчатой DCT.

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Geely Atlas IV
Geely Atlas IV

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:Weibo
Количество просмотров 58356
05.06.2025 
Фото:Weibo
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